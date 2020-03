Business-update: Hovedrig hotelkonges eventyr afløst af massefyringer: Nu beder han om hjælp

Velkommen til Berlingskes Business-update på en torsdag, hvor der er godt såvel som dårligt nyt til dansk erhvervsliv.

Her følger overblikket over dagens vigtigste historier om den del af coronakrisen, der vedrører økonomi og virksomheder.

Amerikansk jobtal udløser dybe panderynker

USA, der lige nu i stigende omfang bliver hårdt ramt af coronapandemien, får nu også et gevaldigt stød i form af nye jobtal.

3,3 millioner amerikanere meldte sig ledige i sidste uge. Det er det højeste antal nogensinde, oplyser nyhedsbureauet Ritzau, der henviser til en rapport fra det amerikanske beskæftigelsesministerium, der hver uge offentliggør antallet af nye ledige.

Der er tale om en markant stigning, idet ugen forinden bød på 282.000 nye ledige.

Og tallet er samtidig rekord – næsten en femdobling fra den tidligere rekord i oktober 1982, hvor 695.000 meldte sig ledige i løbet af en uge.

Næsten alle amerikanske stater nævner ifølge ministeriet udbruddet af coronavirus som årsagen til den bratte stigning i ledigheden.

Senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank kalder over for Ritzau tallene bekymrende og påpeger, at de kan virke ildevarslende.

»Vi ved, at høj ledighed kan skabe en negativ spiral, og det er klart én af de største risikofaktorer for, at dette er begyndelsen på en langvarig krise, og at økonomien ikke rettes op igen i løbet af andet halvår,« siger analytikeren.

Regeringen suspenderer anlægsloftet

Endnu et tiltag bliver fremlagt af regeringen for at holde hånden under danske virksomheder, der lige nu er hårdt ramt af den coronakrise, som stort set har medført en nedlukning af samfundet.

Denne gang er det eksempelvis byggebranchen, der kan nyde godt af, at det såkaldte anlægsloft bliver suspenderet. Loftet har under normale omstændigheder til formål at holde snor i kommuner og regioners økonomi.

Både staten, regioner og kommuner vil fremrykke betalinger til private leverandører som del af den aftale, der er indgået, oplyser finansminister Nicolai Wammen (S).

​»Helt konkret vil kommunerne fremrykke betalinger for fem milliarder kroner, og regioner vil fremrykke betalinger for 1,5 milliarder kroner.«

​»På den måde håber vi at kunne skabe ro hos de firmaer, der leverer ydelser til det offentlige,« siger han.

Nu fjernes loftet så for at booste dansk økonomi og sætte gang i arbejde, der vil kunne være med til at beskæftige ansatte i byggebranchen, der også kan mærke coronakrisen.

Hotelkongen beder om hjælp

Den norske hotelkonge Petter Stordalen har med milliarder i ryggen og sit kulørte image taget byer som København med storm – og det med storstilede projekter og flamboyante udtalelser. Denne fremfærd synes så godt som eroderet på få uger. Nu må milliardæren bede om hjælp, ligesom tusindvis af ansatte er blevet afskediget.

Ifølge Dagens Næringsliv efterlyser Petter Stordalen tiltag fra regeringen.

»Vi står på kanten af en fuldstændig afgrund,« lyder det ifølge avisen fra Stordalen.

Siden virusudbruddet er 7.500 ansatte i Petter Stordalens Nordic Choice-hotelkæde blevet afskediget. Onsdag bad han så regeringen om hjælp til den hotelbranche, der ligesom i Danmark og stort set alle andre lande i verden er hårdt ramt, fordi turismen er gået i stå.

Ved indgangen til 2020 var der 17.000 ansatte i gruppen, og nu har selskabet altså sagt farvel til 7.500 – og der »kan komme mere«.

Tusindvis af virksomheder har søgt kompensation

Det står nu klart, at 4.690 virksomheder har søgt om lønkompensation, og at regeringen regner med, at 50.000 ansøgninger vil finde vej til myndighederne.

Kompensationsordningen blev indført som følge af nedgang i omsætningen på grund af coronakrisen og skal få virksomhederne til holde igen med fyringer. Der blev åbnet for ansøgninger onsdag ved middagstid.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er positiv over for, at så mange virksomheder ønsker at bruge ordningen.

»Det er utroligt positivt, at så mange virksomheder har søgt, for det betyder jo, at rigtig mange danskere kan beholde deres arbejdsplads og den løn, de har været vant til, selv om vi er ramt af en coronakrise,« siger Simon Kollerup i en skriftlig kommentar til Ritzau:

