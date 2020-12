Business-update: »De kommende dage har bilkøberne magten«

God mandag eftermiddag og velkommen til Business-update!

I dag skal vi blandt forbi et dystert blik på de offentlige finanser, milliardinvesteringer i bæredygtig emballage og den omstridte rigmand, der i 11. time lurer på at blive Magasin-ejer

Og så skal vi selvfølgelig også kigge ind bag dagens låge i Berlingskes privatøkonomiske julekalender.

Men vi starter med at se på biler og en frist på få dage.

FDM om spritnye biler: »De kommende dage har bilkøberne magten«

Hvis man overvejer at købe en ny bil, kan der for visse bilmodeller være mange penge at spare før lukketid torsdag. Det skriver Finans.

»De kommende dage har bilkøberne magten. Det er købers marked,« siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM.

Det skyldes, at regeringen fredag forventes at fremsætte et lovforslag om nye grønne bilafgifter, som vil vende op og ned på prisen på mange bilmodeller.

Ideen med de nye afgifter er at sætte skub i salget af elbiler og plugin-hybridbiler, men ændringen vil også betyde et prishop for mange diesel- og hybridbiler.

Derfor opfordrer FDM bilejere til at gøre en god handel nu, hvis man går i tanker om at købe en af de bilmodeller, der står til at stige.

Berlingske har før beskrevet, at populære Toyota-biler får en lige højre med nye bilafgifter.

Ejendomsbranchen melder ud: Investorer ser ikke længere Danmark som sikker havn.

Ifølge ejendomsbranchen har coronakrisen ikke været den største udfordring for danske ejendomsinvesteringer i 2020. Det har derimod politiske tiltag, der har påvirket investeringsviljen i negativ retning.

Den danske andel af ejendomsinvesteringer er faldet markant på nordisk plan, og i markedet frygter man nu yderligere tilbagegang. Det skriver Finans.

»Der er fortsat store mængder investeringskapital i markedet, men Danmark har fået ridser i lakken. Især er det ændringerne i boligreguleringsloven samt aftalen om lagerskat, der har skadet vores ry for at have politisk stabilitet på ejendomsmarkedet.«

Det siger Lior Koren, der er partner i Cushman & Wakefield RED, som rådgiver virksomheder og aktører på det danske ejendomsmarked, til Finans.

Kapitalfonde har scoret milliarder på bæredygtig plastik

Mandag blev det meldt ud, at A.P. Møller Holding overtager Faerch Gruppen, der producerer bæredygtig emballage til fødevareindustrien.

Det er kapitalfonden Advent International, der sælger Faerch Group, det tidligere Færch Plast, efter tre års ejerskab, der ser ud til at have været en ualmindelig god investering. Det skriver Børsen.

Advent betalte ifølge Børsens oplysninger omkring syv milliarder kroner, da man købte gruppen af kapitalfonden EQT i sommeren 2017, og fonden sælger nu virksomheden videre for 14 milliarder kroner. Der er dog ikke tale om en fordoblet værdi som sådan, da der i løbet af ejerskabet også er købt heftigt op.

I 2014 købte kapitalfonden EQT gruppen fra Færch-familien for omkring to milliarder kroner og lykkedes med at sælge den til syv milliarder kroner tre år senere.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Ny nedlukning tæt på at give det værste år på de offentlige finanser siden 1990erne

Den nye nedlukning giver et sandt rædselsår for dansk økonomi, der river godt og grundigt i de offentlige finanser.

Alt tyder på, at vi er på vej mod et underskud på de offentlige finanser på 80 milliarder kroner eller mere i år.

Det svarer til 3,4 procent af landets samlede produktion i form af BNP. Det vil i givet fald være på linje med underskuddet i 2012, som var det værste år i finanskrisen.

Og vi skal helt tilbage til 1990erne for at finde underskud, der er større.

Det skriver Berlingskes Frederik M. Juel.

Læs hans gennemgang her.

2. Google ramt af stort nedbrud

Internetgiganten Google blev mandag eftermiddag ramt af et massivt nedbrud.

Mandag eftermiddag meldte Google-brugere i mange lande ind om problemer med at tilgå Googles tjenester som Gmail, YouTube og Drive. Det fremgik af tjenesten Downdetector, der i realtid følger med i, om alle de større internettjenester fungerer, som de skal.

Google har endnu ikke selv meldt ud om årsagerne til nedbruddet, men på Google Workspace Status Dashboard, som giver driftsinformation om Googles tjenester, var samtlige tjenester markeret som ramt af problemer. Det gælder også onlinekontorpakken Google Docs, videomødetjenesten Google Meet, Google Hangouts, Google Voice, Google Keep og Google Cloud Search.

Klokken 13.52 kunne internetgiganten dog atter berolige brugerne, skriver Berlingskes Thomas Breinstrup.

Læs den historie her.

3. Dansk tandlægekomet kræver milliarderstatning af amerikansk selskab

Et usædvanligt slagsmål i de amerikanske retssale involverer det danske successelskab 3Shape og den amerikanske storkoncern Align.

Danskerne bruger i øjeblikket et trecifret millionbeløb om året på advokater, men forude kan vente en erstatning i milliardklassen.

Align har »misbrugt deres dominerende position«, siger 3Shapes topchef til Berlingske. Det skriver Berlingskes Lasse Friis.

Læs historien her.

4. Omstridt rigmand lurer i 11. time på Magasin-ejer

Den ofte omstridte britiske forretningsmand Mike Ashley ligner en af de store coronavindere med sidsteøjebliksforhandlinger om at redde den lukningstruede varehuskæde Debenhams, der også ejer danske Magasin.

Ashley har kig på flere andre konkurstruede butikskæder, og den slags har han prøvet før:

For to år siden reddede han en anden skrantende varehuskæde, House of Fraser. Fodboldfans vil også kende ham som en upopulær ejer af klubben Newcastle United.

Læs portrættet af Mike Ashley, som Berlingskes Bibi Christensen har skrevet.

Du finder det her.

5. Hvordan får jeg mest muligt ud af mine hårdt tjente penge?

Det er kun naturligt at ville have mest muligt for sine hårdt tjente penge, når de skal bruges. Sådan skriver Berlingskes Poul Dengsøe som en del af Berlingskes privatøkonomiske julekalender.

I dag handler den om, at der findes en del prissammenligninger på nettet til at jagte den laveste pris på alt fra elektronik og hvidevarer til bøger og tøj.

De bedste tilbud er langtfra altid på nettet, hvor fragt skal lægges til prisen. Men nettet kan være stedet til at finde det bedste tilbud, og tre eksempler kan være kelkoo.dk, pricerunner.dk og findpriser.dk. Men også en søgning på for eksempel søgemaskinen Google, der indeholder ordet »pris«, vil give resultater med søgemaskiner inden for den varegruppe, der søges på.

Ifølge tidligere opgørelser kan der hentes besparelser på i bedste fald over 50 procent gennem en simpel søgning på nettet – besparelser, der bør kunne mærkes i selv den mest velpolstrede husholdning.

Se dagens kalenderlåge her. Og i bunden af artiklen kan du se alle de andre tip fra december.

Hav en rigtig god eftermiddag og aften.