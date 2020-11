Business-Update: Dansk fitnessmastodont rammer bunden i Polen – topchef smuttede inden

Godeftermiddag og velkommen til endnu en Business-Update, som giver dig overblikket over de vigtigste erhvervsnyheder lige nu, så du kan gå velinformeret og opdateret på weekend.

Den forgangne uge har unægteligt været præget af den omdiskuterede minksag, der har stjålet alle overskrifter i Berlingske såvel som i andre medier. Men denne Business-Update starter et helt andet sted, så hvis du trænger til lidt afveksling, må du hellere læse med her.

Fitness World går konkurs i Polen

Men det skal alligevel handle lidt om coronavirus, for den lumske epidemi er nu årsag til, at den danske fitnessmastodont Fitness World har valgt at afvikle sine aktiviteter i Polen. Det skriver Børsen.

Fitness World rådede i alt over 19 centre i Polen, hvor man hidtil har haft mere end 20.000 medlemmer. Konkursen sker kort efter, at selskabets administrerende direktør, Niels Meidahl, valgte at fratræde sin stilling. Det gjorde han i oktober måned.

Dagbladet Børsen har dog været i kontakt med Niels Meidahl, og han afviser, at konkursen i Polen skulle være relateret til hans fratrædelse. Han har nemlig fundet sig et nyt job, som han dog ikke er klar til at fortælle om endnu.

Det er ikke kun i Polen, at Fitness World har været hårdt ramt. Også herhjemme har Fitness World været hårdt ramt af regeringens restriktioner, og så sent som i august måned måtte fitnesskæden tage afsked med 75 medarbejdere.

Bestyrelsesmedlem trækker sig fra Waturu

Og vi bliver lidt ved svingdøren, for det er ikke kun Fitness World, der i disse dage må vinke farvel til en prominent skikkelse. Hos det omstridte greentechselskab Waturu, der blev børsnoteret i 2019, har Jes Nordentoft nemlig trukket sig fra virksomhedens bestyrelse.

Det skriver Finans.

»Jeg stopper som medlem af bestyrelsen af personlige årsager og ønsker virksomheden alt det bedste,« udtaler Jes Nordentoft i meddelelsen, hvor selskabet samtidig oplyser, at bestyrelsesposten ikke vil blive genbesat i den resterende periode frem til selskabets generalforsamling.

Jes Nordentofts farvel til Waturu kommer, efter at Finans i de seneste dage har kunnet fortælle, at Finanstilsynet nu undersøger, om Waturu har overholdt sine informationsforpligtelser i forhold til at være noteret på First North, og om Waturu har manipuleret aktiemarkedet med sin kommunikation.

Sagen kan ifølge Finans' oplysninger ende med at blive overdraget til politiet.

DI-topchef op til pressemøde: Nedlukning må ikke vare et sekund mere, end der er grundlag for

Men det skal alligevel handle lidt om mink, for kl. 18 har Sundheds- og Ældreministeriet indkaldt til et nyt pressemøde, hvor der blandt vil blive gjort status på restriktionerne i Nordjylland, der som bekendt blev lukket ned på grund af smitte på regionens minkfarme.

Og inden pressemødet kommer et samlet erhvervsliv med en klar opfordring til regeringen. De omfattende restriktioner, som regionen er underlagt, må ikke vare et sekund længere end højest nødvendigt. Det skriver Finans.

»De nordjyske restriktioner skaber store problemer og frustrationer for vores medlemsvirksomheder og deres medarbejdere,« skriver Lars Sandahl Sørensen i et opslag på Facebook.

Han håber således, at de faldende smittetal i Nordjylland vil få regeringen til at lempe restriktionerne.

»De meget hurtige ændringer i smittetallet kan forhåbentligt kaste nyt lys på omfanget af nedlukningen, som ikke må vare et sekund mere, end der er sundhedsfagligt grundlag for.«

Han får opbakning af Dansk Erhvervs topchef, Brian Mikkelsen, der skriver følgende Twitter:

»Det er vores klare opfordring, at hvis de sundhedsfaglige forudsætninger for nedlukningen af Nordjylland er ved at ændre sig, så må man få lukket op igen hurtigst muligt.«

