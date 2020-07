Business-update: Dagligvaregigant barsler med ny discountkæde til danskerne

Velkommen til tirsdagens businessupdate! Her guider vi dig til nogle af dagens vigtigste historier og analyser.

Vi skal naturligvis et smut forbi EU-aftalen, men også til godt nyt til danskere, der vil have discount. Vi begynder med en kæmpehandel i mediebranchen.

Norsk mediekoncern overtager Karsten Rees livsværk

Der har gennem noget tid været spekuleret i, at Ebay ville sælge sin rubrikannonceforretning, og nu er handelen gået igennem.

Det betyder blandt andet, at Den Blå Avis og Bilbasen får nye ejere, hvilket bliver den norske mediekoncern Schibsted, mens de øvrige dele i denne del af Ebays forretning bliver solgt til Adevinta.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Schibsted, som er største aktionær i Adevinta.

Handelen har en samlet værdi på omkring 9,2 milliarder dollar – cirka 60 milliarder danske kroner.

Amerikanske eBay købte Den Blå Avis for 2,1 milliarder kroner i 2008 og gjorde ved den handel Karsten Ree til en af Danmarks mest velhavende personer. Under navnet eBay Classifieds har forretningen en række digitale markedspladser i Canada, Afrika, Mexico, Australien og en række europæiske lande, herunder Danmark, hvor både DBA og Bilbasen er at finde i porteføljen af selskaber. Det er disse, som nu er solgt videre til den norske mediekoncern.

Dansk flyselskab kuldsejler

I dag står det klart, at luftfartsselskabet Jet Time vil begære sig konkurs.

Selskabet har været hårdt ramt af coronalukningen. Inden denne havde selskabet udsigt til en sommer med 325.000 rejsende, og 400 ansatte var klar til at arbejde. Selskabet har ikke kunnet klare sig i krisen, konstaterer adm. direktør Jørgen Holme i en pressemeddelelse.

Selskabets ejer, Lars Thuesen, overvejer nu at stifte et nyt selskab.

Dagligvaregigant barsler med ny discountkæde til danskerne

Dagligvarekæmpen Coop vil ifølge Finans.dk teste en ny dagligvarekæde. Navnet på den nye kæde, og hvor i landet den skal testes, svarer Coop dog ikke på over for Finans.

Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, bekræfter dog ifølge mediet, at man nu »går ind i en ny fase af testen af fremtidens lavprissupermarked«.

»Vi er allerede i gang fem steder, nogle steder under navnet Coop Hverdag, andre steder under Fakta-navnet. I næste fase – som kommer til at omfatte omkring 15 butikker i løbet af efteråret – prøver vi nogle andre elementer. Først i 2021 beslutter vi, om vi skal skabe en helt ny kæde,« skriver Jens Juul Nielsen i en e-mail.

I dette segment er Coop i øjeblikket repræsenteret af kæden Fakta, som har 420 butikker landet over.

Her er fem skarpe bud på nyheder og analyser fra journalisterne på Berlingske Business:

Historisk EU-aftale får smilene frem flere steder, men hvor havner pengene?

Hvis man går og tror, at det løser de økonomiske problemer i Sydeuropa, kan man ende med at blive særdeles skuffet. Læs økonomiredaktør Ulrik Bies analyse af EU-aftalen.

Strandede søfolk

Fredag stævnede containerskibet Mayview Maersk ud fra sydspanske Algeciras. Om bord er 26 søfolk fra syv nationer. Det 400 meter lange containerskib sejler fast mellem Europa og Kina.

Skibet har snart været 13 uger undervejs, og Algeciras er et af de sidste stop på turen, inden turen i Bremerhaven i Nordtyskland på ny går den modsatte vej. Undervejs anløber skibet 17 havne.

Sådan indleder Vibe Hyltoft og Sebastian Persson fortællingen om konsekvenserne af corona blandt søfolk.

Gendronningen kan se fremtiden

Anne Wojcicki er en del af det, nogle har kaldt det nærmeste, Silicon Valley kommer en kongefamilie. Hun er også kvinden bag gentestselskabet 23andMe. At tjene milliarder på at sælge gentest til privatpersoner og efterfølgende bruge af deres data sker dog ikke uden kontroverser.

Læs Bibi Christensens historie her.

Guide: Her er to andre veje til forældrekøb

Efter en opstramning af skattereglerne for traditionelle forældrekøb kan der være grund til at kigge på to alternative måder at foretage forældrekøb på.

Læs Povl Dengsøes guide til forældrekøb.

Lufthavne gruer for fremtiden

Flere lufthavne frygter, at der går år, før flytrafikken rammer et normalt niveau. Det gælder også i København.

Læs Torsten Cordes' historie her.