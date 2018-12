Business-overblik: Netto skærper discount-krigen med milliardinvestering i butikker

God morgen og velkommen til ugens sidste nyhedsoverblik fra Berlingske Business. I dag med nyt om blandt andet Netto, fjernelse af den svenske flyskat samt Huawei, der måske kan sende uforudset regning i hovedet på TDC.

1

Netto er klar til ny og skærpet kamp om kunderne. Landets største dagligvarekæde vil i løbet af næste år investere én mia. kr. for at erobre markedsandele fra konkurrenterne på discountmarkedet.

Det skriver Borsen.dk (kræver abonnement).

Netto er en del af Salling Group, tidligere kendt som Dansk Supermarked, og den vil bruge den store investering i 2019 på at åbne nye butikker og foretage en gennemgribende renovering i andre.

Det er en fortsættelse af offensiven fra sidste år, hvor Netto udbyggede sin position som landets største daglivarekæde ved at overtage en række lejemål fra den skrantende Kiwi-kæde.

Topchef i Netto International Michael Løve fremhæver, at det er en ganske solid investering, som Netto lægger op til i det nye år.

»Vi har fået det største investeringsbudget nogensinde i Netto for et enkelt år. Jeg kan konstatere, at Netto har et stærkt brand, men på et eller andet tidspunkt skal man kigge kritisk på, om man kan forandre konceptet,« siger Michael Løve.

Han blev sidste år hentet ind som chef for at forny Netto.

Opgaven i Netto er at sætte gang i en større ændring af Nettos koncept, som over de næste år skal forandre alle 500 butikker i Danmark samtidig med, at man planlægger åbning af 100 nye butikker.

I 2019 åbner Netto 18 helt nye butikker, flytter eller udvider 22 andre og gennemrenoverer 30 butikker, så i alt 70 Netto-butikker får det nye koncept.

2

Sagen om det skandaleramte kinesiske selskab Huwai kan også give problemer for Danmarks største teleselskab TDC. Det kan ende med, at teleselskabet skal udskifte teleudstyr, og det kan forsinke det kommende 5G-netværk.

Det skriver Finans.dk.

For TDC er problemet, at det er Huwai, som har leveret og står for driften af TDCs mobilnetværk. Derved kan TDC komme i en pollitisk klemme med de seneste ugers meldinger fra politikere og Forsvarets Efterretningstjeneste, der frygter kinesisk spionage.

Det kan ende med en kæmperegning til TDC.

Teleanalytiker John Strand understreger, at det ikke er sikkert, at man politisk pålægger TDC at udskifte udstyret, men politikerne, myndigheder og de store kunder vil indirekte presse TDC til at stoppe samarbejdet med Huawei. Og så venter der en stor, uforudset udgift for TDC.

»Ekstraudgiften for TDC kan blive kæmpestor. Og det kan virke uretfærdigt for TDC, fordi aftalen med Huawei i sin tid blev indgået med fuld opbakning fra myndighederne,« siger John Strand til Finans.dk.

3

Det vælter frem med nye job til danskerne, og 2018 kan ende med at blive et superår for det danske arbejdsmarked med en stigning i beskæftigelsen på 50.000 personer. Det vil i givet fald være den største årlige stigning i beskæftigelsen siden 2007.

Det skriver Berlingske Business.

Det er nye tal fra Danmarks Statistik, der viser de gode tider på arbejdsmarkedet. Det er først og fremmest nye job i servicesektoren, som bliver skabt.

4

Det bliver fremover lidt billigere for svenskerne at købe en flybillet. Som følge af den nye og netop indgåede finanslov vil den svenske flyskat blive afskattet igen til juli, efter den kun har været i kraft siden april sidste år.

Det skriver branchemediet Check-In.

SAS mener, at det er en god beslutning, fordi investeringer i biobrændstof er en langt bedre måde at forsøge at nedbringe flytrejsernes påvirkning af miljøet, mener det skandinaviske flyselskab.

Flyskatten dækker over en passagerafgift på mellem 60 kr. og 400 kr. per passager afhængig af flyrejsens længde.

Da flyskatten blev indført blev den kritiseret af både SAS og Norwegian, da begge selskaber mente, at skatten begrænsede deres muligheder for at investere i bæredygtighed.

Norge og Sverige er de to eneste nordiske lande, som har en flyskat. Men selvom svenskerne snart fjerner skatten, kommer det samme ikke til at ske i Norge. Ifølge norske E24 mener landets regering, at flybranchen lever fint med afgiften, også selvom nordmændene bliver det eneste land i Skandinavien, som har afgiften.

De asiatiske aktiemarkeder har igen vendt snuden nedad, efter de kinesiske myndigheder rapporterede et sæt svage økonomiske data for detailsalg og industriproduktion.

Nikkei 225 i Japan: - 1,7 pct.

Hongkongs Hang Seng: -1,4 pct.

China Shanghai Composite: -0,6 pct.

Sydkoreas Kospi: -1,3 pct.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen fremhæver tre ting, som investorerne skal holde øje med i dag: