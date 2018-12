Business-overblik: Danske iværksættere var til audition hos norsk rigmand - nu får de en massiv kapitalindsprøjtning

Godmorgen,

Vi tager hul på en nyhedsdag, hvor vi både skal runde nyhedsbureauet Ritzau, der er blevet stævnet for hacking og industrispionage og dansk medicin, som rekordhitter i udlandet.

Men vi begynder med historien om en islandsk kæmpe, der lurer på dansk børsnotering:

1

En stor dansk børsnotering kan være på vej ind ad bagdøren på fondsbørsen i København. Fødevareproducenten Marel, der er Islands største selskab, overvejer kraftigt at blive børsnoteret i Danmark, og dermed kan danske investorer få en ny stor virksomhed at sætte sine penge i.

Islændingen har valgt at lave en dobbeltnotering sammen med den nuværende på Island. Det skal ske i enten London, Amsterdam eller i København. Årsagen er, at man ønsker at øge interessen og få flere investorer til at interessere sig for aktien. Det skriver Berlingske.

»Vi har indsnævret vores fokus mod tre børser: Amsterdam, København og London. Fokus er at dobbeltnotere aktierne på en af de børser sammen med vores nuværende notering på Island. Det er vores opfattelse at vejen mod en dobbeltnotering vil være den bedste måde at kombinere interesserne hos vores nuværende og kommende aktionærer,« hedder det i en udtalelse fra selskabet.

Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer fra selskabet.

Det blev ellers et stille år for børsnoteringer i Danmark. Kun konsulenthuset Netcompany og sandsynligvis IT-virksomheden Adform bliver børsnoteret i 2018. Men listen er lang over mulige børsnoteringer til næste år. Den kan de læse her.

2

Danmarks ældste og største nyhedsbureau, Ritzau, er blevet stævnet for hacking og industrispionage.

I 28 dage i august og juli havde fire medarbejdere hos Ritzau adgang til de interne systemer hos den konkurrerende virksomhed Vocast. Derfor er Ritzau nu blevet stævnet af Vocast, der kræver 15 mio. kr. i erstatning, skriver Berlingske.

Hos Vocast mener man, at Ritzau har brugt sin adgang til at stjæle forretningshemmeligheder.

»Jeg synes, at det er et kæmpe problem, at en institution som Ritzau, som alle kender, og alle bør kunne stole på, ulovligt skaffer sig adgang til en konkurrents software og bruger den adgang til at stjæle data,« siger Henrik Steen Madsen, direktør og medejer af Vocast.

Ritzau erkender, at man har haft adgang til systemerne hos Vocast »ved en dum fejl«. Men administrerende direktør Lars Vesterløkke afviser alle anklager om indbrud og tyveri.

3

Vi rykker videre til Finans, som kan fortælle, at Christen Ager-Hanssen, der er blandt Norges rigeste mænd og ejer af Sveriges største mediehus Metro Group, nu giver rengøringsappen Cleady en stor kapitalindsprøjtning på et tocifret millionbeløb.

Cleady.dk er ligesom hovedkonkurrenten Happy Helper en app, der matcher folk, der søger hjælp til rengøring, med personer, som vil tjene lidt ekstra ved at gøre rent for andre. Selskabet blev stiftet i 2015 og har været med i DR-programmet Løvens Hule, hvor rengøringsdronningen Birgit Aaby skød en god slat penge i appen.

Ud over millionerne bliver den helt store gevinst for Cleady, at selskabet får adgang til annoncering i Sveriges største avis til »ekstremt favorable priser«.

Cleady er Christen Ager-Hanssens første danske investering, og aftalen kom på plads på en lidt utraditionel måde. Cleady var nemlig til »audition« i London sammen med flere andre startups. Og efter en omfattende eksamen ved det grønne investor-bord faldt valget på Cleady.

Christen Ager-Hanssen bliver ofte beskrevet som en både dygtig og kontroversiel kapitalist, der har været i konflikt med de svenske skattemyndigheder i to årtier.

4

Vi runder af med endnu en historie fra Finans. Erhvervsmediet kan også fortælle, at de danske producenter af medicin slår alle rekorder, og at den danske eksport runder nu for første gang runder den store milepæl på 100 mia. kr.

For at sætte de 100 mia. kr. i perspektiv kan man sammenligne med det danske landbrug, der historisk har spillet en enorm rolle. I 2017 eksporterede Danmark grise for 32 mia. kr.

Blandt hovedårsagerne til succesen skal ikke mindst findes de store danske medicinalvirksomheder som Novo Nordisk, Lundbeck og Leo Pharma, der bl.a. har skabt nye lægemidler.

