Business-Overblik: Dansk Dubai-rigmands elselskab politianmeldt igen igen - »Nu er nok blevet nok«

Godmorgen og velkommen til ugens sidste Business-Overblik denne fredag morgen.

Hvis du planlægger at skulle ud at spise eller måske bare lige snuppe en fyraftensøl i hovedstadsområdet, skal du huske at medbringe mundbind. Siden i går, torsdag, har det været et krav på alle barer og restauranter, undtagen når du sidder ned. Det vil det foreløbigt være frem til 1. oktober.

Og lad os så springe om bord i overblikket.

Coronakrisen vil ramme Danmarks vækst mange år frem

Vi begynder i Finans, som på forsiden af fredagens e-avis skriver, at dansk økonomi vil være ramt i mange år af coronakrisen. Det gælder også, selv om vaccinerne på et tidspunkt kommer, og genopretningen er fuldført, advarer flere eksperter om.

Philipp Schrøder, som er professor i økonomi på Aarhus Universitet og en af tre eksperter, der har rådgivet regeringen om økonomiens genåbning efter coronakrisen, vurderer over for Finans, at krisen risikerer at udhule det danske vækstpotentiale.

»Selvom jeg kan se en række faktorer, som kan gavne den langsigtede vækst, så vil der være mange andre ting, som vil skabe store problemer for os først. Vi skal først overkomme disse problemer, og det bliver en udfordring,« siger Philipp Schrøder til Finans.

»Nu er nok blevet nok«

For tredje gang på under et år er elselskabet Velkommen A/S, der har den danske Dubai-rigmand Magnus Kjøller som storinvestor og en kreds af tidligere nøglepersoner i krakkede Københavns Andelskasse bag sig, blevet politianmeldt. Det skriver Dagbladet Børsen.

Anklagen går på, at Velkommen A/S, der sælger el på abonnement, systematisk skulle have forsøgt at vildlede konkurrenten Ewiis kunder til at skifte elselskab ved blandt andet at ringe til Ewiis kunder og påstå, at deres elselskab er gået konkurs.

Ewii er på et halvt år blevet kontaktet af 30 kunder med sådanne oplevelser med Velkommen A/S.

»Nu er nok blevet nok. Vi har samlet det her op strukturelt gennem lang tid,« siger administrerende direktør i Ewii Lars Bonderup Bjørn til Børsen og kalder det en uhæderlig forretningsmodel, som ikke er den danske forretningsverden værdig.

Jyske hoteller spinder guld – København i knæ

Mens coronakrisen har fået hovedstadens hoteller til at styrtbløde, har flere jyske hoteller haft en bedre sommer end sidste år. Det skriver Dagbladet Børsen på forsiden fredag på baggrund af nye tal fra Nets, der har undersøgt kortforbruget i Jylland og i hovedstaden.

Et hotel, der har kunnet mærke den store forskel, er Zleep Hotels Danmark.

»Det har virkelig været som nat og dag. I Aarhus havde vi udsolgt, mens København var gabende tom med en belægning på omkring 20 pct.,« siger Peter Haaber, administrerende direktør for Zleep Hotels Danmark, til Børsen.

Han uddyber, at man endda har haft mere aktivitet i Aarhus end i rekordåret 2018 og har måttet flytte personale fra Sjælland til Jylland for at imødekomme efterspørgslen.

Fire ud af ti topchefer forventer færre ansatte

Her hos Berlingske Business bringer vi i dag historien om, at direktørerne i Berlingskes toplederpanel er ramt af stor usikkerhed om fremtiden og derfor holder igen med nye ansættelser, også selv om de har genvundet noget af optimismen efter forårets coronachok.

Mange af landets største virksomheder oplever fortsat problemer med at fylde ordrebogen, og fire ud af ti topchefer i Berlingskes Toplederpanel forventer nu, at antallet af medarbejdere vil falde i de kommende måneder.

En af de topchefer, som forventer, at antallet af medarbejdere vil falde i de kommende måneder, er Anders Kold, der er administrerende direktør i industrikoncernen Mekoprint. Det skyldes, at virksomheden er gået ind i efteråret med en tyndere ordrebog end normalt.

Tre forhold, som investorerne skal holde øje med

Andreas Østerheden, chefstrateg i Nordea, har i dag fokus rettet mod USA.

Dagen i går blev fortsat brugt på at fordøje mødet i den amerikanske centralbank, Fed, mens stemningen synes en smule bedre her til morgen i Fjernøsten. På den politiske front ser det ud til, at Oracle og ByteDance i går blev enige om opkøbet af den kinesiske videotjeneste TikTok. Men ultimativt er det den amerikanske præsident Donald Trump, der skal godkende handlen endeligt.

Der er fortsat ikke enighed mellem republikanerne og demokraterne om en finanspolitisk pakke i USA, men formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, har truet med at lade politikerne blive i hovedstaden for at få en aftale igennem i stedet for at tage på landevejen fra oktober og føre valgkamp.

Ud over det politiske, som altid spøger i baggrunden, men sjældent har længerevarende effekter på de finansielle markeder, så kommer der lidt nyt fra datafronten, herunder forbrugertilliden fra University of Michigan. Her er investorerne opmærksomme på udviklingen i optimismen hos husholdningerne og ikke mindst risikoen for, at udløbet af de nuværende hjælpepakker begynder at skabe forsigtighed i deres syn på deres personlige finanser og muligheder.

Det vil også være muligt at følge talere fra den amerikanske centralbank Fed, som giver deres besyv med på blandt andet de økonomiske tilstande som følge af covid-19. Talerne tæller James Bullard, Raphael Bostic og Neel Kashkari. VI forventer ikke, at der kommer noget nyt på bordet i forhold til centralbankens udmeldinger i onsdags, men ofte er det værd at holde øje med de forskellige nuancer, som medlemmerne udtrykker.

Det sker på markederne

USA – lukkekurser torsdag:

Dow Jones: -0,47 procent.

S&P 500: -0,84 procent.

Nasdaq: -1,27 procent.

Asien – indeks fredag klokken 6.30:

Japan Nikkei: +0,03 procent.

Hongkong Hang Seng: +0,31 procent.

Kina CSI: +0,57 procent.