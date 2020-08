Business-overblik: Barkæmpe indfører mundbind på alt personale – og forbereder sig på alle gæster

Godmorgen og velkommen til torsdagens Business-overblik, hvor vi har samlet dagens største historier fra erhvervslivet og de andre erhvervsmedier til dig, så du kan få det store overblik, mens du nyder morgenkaffen.

1. The Old Irish Pub indfører mundbind i håb om genåbning

Det voksende barimperium Old Irish Pub indfører nu ti nye covid-19-initiativer i håb om at få lov at genåbne sine 22 danske pubber uden forlængede restriktioner, som det egentlig er forudsat i genåbningens fase fire. Det fortæller medejer og adm. direktør Peder Blak til Børsen.

Tiltagene drejer sig bl.a. om mundbind på alt personale, covid-19-test mindst hver 14. dag og krav om, at gæster har downloadet smittestop-appen.

»Vi taber penge hver dag. Det er blevet blødt lidt op af statens hjælpepakker og den åbning, der trods alt har været. Men hvis der ikke sker noget mere inden for relativt kort tid, må vi overveje, om vi skal begynde at fyre medarbejdere,« siger Peder Blak til Børsen.

Siden juli har koncernens 14 pubber i Norge og Finland haft lov til at holde åbent stort set som normalt. Herhjemme har stigende smittetal dog fået både eksperter og Statens Serum Institut til de seneste dage at fraråde at åbne for nattelivet efter midnat, hvilket også har fået sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at melde ud, at genåbningen af diskoteker og nattelivet hænger i en tynd tråd.

I en sidehistorie hos Børsen fortæller Peder Blak, at man har 100.000 mundbind på vej hjem fra Kina, sådan at man også er klar, hvis der skulle komme et krav om mundbind til alle gæster.

I slutningen af juni annoncerede Peder Blak her i Berlingske, at Old Irish Pub rykker ind på legendariske Damhuskroen – den historie kan du læse her.

2. Konkurrencestyrelsen lægger op til et opgør med advokatbranchen

Både advokatbranchen og revisionsbranchen er i oprør i disse dage. Det skriver Finans.

Det skyldes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter halvandet års ventetid har sendt et udkast til en rapport i høring. Hvis politikerne ender med at vedtage bare halvdelen af de anbefalinger, udkastet indeholder, vil det ifølge Finans være lig med store omvæltninger i både advokatbranchen, revisionsbranchen og ikke mindst i institutionen Kammeradvokaten, der er landets største advokatfirma.

Mediet erfarer, af udkastet angiver store problemer med både gennemsigtigheden og konkurrencen i advokatbranchen, hvorfor politikerne opfordres til at overveje at ændre en række fundamentale ting i branchen.

F.eks. bør det være langt nemmere for andre aktører at komme ind på markedet for de meget lukrative kuratoropgaver i store konkursboer, lyder det.

3. Hver fjerde dansker vil slet ikke hæve sine feriepenge

Hver fjerde danske lønmodtager vil ikke benytte sig af muligheden for at få udbetalt en del af sine indefrosne feriepenge senere på året. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Berlingske.

Undersøgelsen er foretaget, efter at regeringen i juli gjorde det klart, at de indefrosne feriepenge ikke vil blive udbetalt automatisk, men at danskerne selv skal søge om at få dem udbetalt.

I et lovforslaget udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet, vurderes det, at de indefrosne feriepenge vil medføre »en markant stimulering af privatforbruget«, ligesom beskæftigelsen på kort sigt vil blive øget med 7.000 personer.

Det er dog uvist, om der vil blive skabt så mange job, hvis en fjerdedel af lønmodtagerne vælger ikke at få deres indefrosne feriepenge udbetalt og i stedet lader dem blive forvaltet hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), indtil de går på pension. Det mener Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i den liberale tænketank Cepos.

»I dette regnestykke har man antaget, at alle får deres feriepenge udbetalt. Hvis en fjerdedel lader deres penge stå i den nye LD-fond, så bliver stimulieffekten mindre,« siger Mads Lundby Hansen, der derfor opfordrer til, at udbetalingen af de indrefrosne feriepenge bliver gjort automatisk.

Tre forhold, investorerne bør holde øje med

Chefstrateg Andreas Østerheden fra Nordea noterer her sine bud på, hvad investorerne bør have øje for i dag:

Dagen i går bød på yderligere aktiekursstigninger over hele verden, og i USA var der en smule optimisme om en mulig løsning på den politiske hårknude i diskussionen om den kommende finanspolitiske pakke i USA. Guldprisen fortsatte også højere hjulpet af en svagere amerikansk dollar. Mens gnidningerne mellem USA og Kina fortsat lurer i baggrunden, er det fortsat regnskaber og ikke mindst håb om finanspolitisk stimulans, der spiller førsteviolin for markederne. Det vil derfor være værd fortsat at holde øje med forhandlingerne i Washington i dagens løb, hvor forlydenderne fra kilder siger, at parterne kommer tættere på en aftale, selv om der stadig er et stykke endnu.

Der vil være nyt fra datafronten, hvor antallet af nye dagpengesøgende i USA senere på dagen vil blive offentliggjort. Tidligere vil man kunne følge rentemødet i Bank Of England, hvor investorerne vil holde øje med, hvordan centralbanken beskriver sine forventninger til økonomien.

Sidst, men ikke mindst, fortsætter regnskaberne, hvor danske Novo Nordisk aflægger regnskab kl. 07.30. Der vil også være flere regnskaber på den internationale scene fra bl.a. Siemens, Adidas og American Electrics.

Det sker på markederne

USA, lukkekurser onsdag

Dow Jones +1,39 procent

S&P 500 +0,64 procent

Nasdaq +0,52 procent

Asien, indeks torsdag kl. 6.30

Japan Nikkei -0,41 procent

Hongkong Hang Seng -1,63 procent

Kina CSI -0,88 procent