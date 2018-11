Business-overblik: Apple-leverandør sender chokbølger gennem det amerikanske aktiemarked

Godmorgen,

Og velkommen til en morgenpost, som igen indeholder masser af historier om den store udbyttesag. Og hvis nogle havde håbet, at aktiemarkederne kunne være med til at lune lidt på den kølige tirsdag morgen, så tager de fejl, for især Apples aktie var under pres mandag aften.

1

Det blev en trist mandag aften på de amerikanske aktiemarkeder, hvor særligt det teknologitunge Nasdaq-indeks havde det svært med et fald på hele 2,8 pct.

Det skete, efter at Apple var udsat for et fald på fem pct., fordi en af iPhone-producentens underleverandører nedjusterede forventningerne, efter at en af selskabets »største kunder« har bedt om at få mindre leveret.

Apple er Lumentums klart største kunde, og markedet tolker udmeldingen som et tegn på, at der ikke bliver solgt nok nye iPhones. Det sker, efter at Apple fremlagde et skuffende regnskab for sit fjerde kvartal, hvor salgsprognosen for det igangværende julekvartal ikke levede op til forventningerne.

Selskab Kurs Ændr. %

Også flere andre chipproducenter blev ramt af nyheden fra Lumentum. Selskabet selv faldt selv med 33,0 pct., mens andre underleverandører til Apple som Cirrus Logic og Skyworks Solutions mistede henholdsvis 13,9 og 5,0 pct.

Den dårlige stemning smittede også af på andre IT-giganter som Amazon, der mistede 4,4 pct., og Microsoft, som faldt. 2,5 pct.

Præcist hvordan det får med iPhones er uklart. Ved regnskabsaflæggelsen i begyndelsen af november gjorde Apple det klart, at salgstallene for iPhone-telefoner, iPad-tablets og Mac-computere ikke længere vil blive offentliggjort. Det er de ellers blevet siden 1980erne.

Apple-medstifter Steve Jobs påpegede selv to år før sin død i oktober 2011, da han stod med konkurrenten Amazons e-bogslæser Kindle, at når Amazon ikke fortalte om salgstalene, var det nok beviset på, at der ikke blev solgt ret mange.

2

Og nu til Storbritannien, hvor Skat har hyret advokatfirmaet One Essex Court , der både arbejder for Skat, men samtidig også repræsenterer Global Equities, som er et af de selskaber, der er sagsøgt i sagen om udbyttesvindel for 12,7 milliarder kroner.

Det skriver TV2 efter at have gennemgået retsdokumenter fra High Court i London. Det er oplysninger, som kommer bag på Steen Bechmann Jacobsen, der er fagdirektør for særlig kontrol i Skattestyrelsen.

»Det er nye oplysninger for mig, og derfor har jeg bedt Kammeradvokaten tage det med i sin redegørelse,« udtaler han i en besked til TV 2.

Nyheden om, at firmaet One Essex Court sidder på begge sider i udbyttesagen, kommer, efter at advokatfirmaet Pinsent Masons, som Skat også har hyret til at føre sagen, er kommet under beskydning for en dobbeltrolle i sagen.

Pinsent Masons, der sammen med One Essex Court repræsenterer Skat i sagen, rådgav i 2011 og 2012 den hovedmistænkte Sanjay Shah og en række selskaber og personer i hans netværk om aktielån.

Det fik Skattestyrelsen til at bede Kammeradvokaten, der håndterer sagerne på vegne af staten, om en redegørelse, som nu også kommer til at omfatte dobbeltrollen hos One Essex Court.

3

Og mere om udbyttesagen. For skatteminister Karsten Lauritzen (V) retter nu usædvanlig hård kritik mod Bech-Bruun, efter at advokatfirmaet har frifundet sig selv og sin rolle i sagen om svindel med udbytteskat.

»Det undrer mig meget, at Bech-Bruun afviser at have spillet en dobbeltrolle. Men en ting er deres juridiske vurdering. Jeg vil godt have Advokatnævnets afgørelse, inden at jeg konkluderer på det spørgsmål,« siger skatteministeren i et interview med Berlingske.

Mandag afviste advokatfirmaet, at det har haft en dobbeltrolle i sagen om svindel med udbytteskat. Bech-Bruun havde ellers i den første redegørelse beklaget, at firmaet havde rådgivet et tysk advokatfirma, og forklarede samtidig, at man med den viden ikke havde påtaget sig opgaven for Skat med at undersøge sagen. Men ved nærmere eftertanke har Bech-Bruun nu ændret forklaring.

»Det ændrer ikke ved, at det er meget uheldigt, at man vil tjene penge på at rådgive folk og dermed kommer til at understøtte svindel og samtidig tjene penge på at undersøge sagen over for skattevæsenet. Det virker som en uklog forretningsstrategi,« siger Karsten Lauritzen.

Bech-Bruun har siden kritiseret ministeren ageren i sagen. Blandt andet mener advokathuset ikke, at ministeren kendte sagens fulde omfang, da han i fuld offentlighed nævnte Bech-Bruun på et pressemøde 1. november.

»Det mener jeg bestemt ikke. Tværtimod må jeg sige, at Bech-Bruun var for hurtig på aftrækkeren. På den ene side synes man, at det er okay at tjene penge på at være advokat for staten. Og samtidig synes man, at det er helt i orden at tjene penge på at rådgive folk om ulovlig skatteplanlægning. Som politiker synes jeg ikke, at det giver mening. Som borger må jeg tage mig til hovedet, og som forretningsmand virker det som en fuldstændigt dobbeltmoralsk måde at gå til sit arbejde på,« siger ministeren.

4

Den danske medicovirksomhed Coloplast lader tidligere adm. direktør og kommende bestyrelsesformand Lars Rasmussen beholde sit aktieprogram, når han tiltræder som bestyrelsesformand for selskabet.

Dermed trodser Coloplast på flere måder anbefalingerne for god selskabsledelse, skriver Finans.dk.

Samlet er bonusprogrammet på 58 mio. kr., og beslutningen bliver mødt med skepsis fra flere sider. Problemet med optioner til bestyrelsen, at det kan skabe incitamenter til at løbe for store risici og ikke indtage kontrolfunktionen over for ledelsen, påpeger både eksperter og investorer.

»Det er en speciel situation, som vi ikke konkret har taget stilling til. Grundlæggende har vi en holdning om, at en adm. direktør ikke skal gå over til at blive bestyrelsesformand, og vi er imod, at bestyrelsesmedlemmer får optioner. Når det er sagt, er der forskel på at have optioner og få optioner,« siger Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse til Finans.dk

I finanshuset ABG Sundal Collier deler aktiechef Tue Østergaard den holdning.

»Det er min opfattelse, at de fleste investorer ikke finder det hensigtsmæssigt, at bestyrelsesmedlemmer har optioner,« siger han.

Selskab Kurs Ændr. %

Her er de ting, som markedet skal holde øje med i dag, ifølge Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet:

Regnskaberne fra AMBU og DFDS tiltrækker sig stor opmærksomhed. Kan AMBU fortsætte væksten, og kan DFDS ryste den økonomiske og valutariske nedtur i Tyrkiet af sig?

De amerikanske aktier faldt markant i går, og også i Europa kunne de faldende aktiekurser mærkes. Er Europa ved at vriste sig fri af USA, og kan de indhente noget af den merperformance, som investorerne har haft takket være ikke mindst en stærk, amerikansk dollar?

USD holder nogenlunde fast ved det stærkeste niveau i 16 måneder. Bruger investorerne dette afsæt til at sælge ud af de amerikanske aktier og herunder ikke mindst teknologiaktierne for at gå i mere defensive europæiske aktier, som indtil videre ikke har mærket en positiv USD effekt?

ØKONOMI

kl 8.00: Tyskland: Forbrugerpriser, y/y (endelig), okt

kl 10.30: Storbritannien: Jobrapport, sep

kl 11.00: Tyskland: ZEW-tillidsindeks, nov, est: 65,0; tidl: 70,1

kl 11.00: Tyskland: ZEW-forventningsindeks, nov, est: -26,0; tidl: -24,7

kl 11.00: Eurozonen: ZEW-forventningsindeks, nov

kl 16.00: USA: Lael Brainard, bestyrelsesmedlem i Federal Reserve, taler i Philadelphia

kl 16.00: USA: Neel Kashkari, chef for Federal Reserve i Minneapolis, taler

kl 20.00: Tyskland: Angela Merkel, forbundskansler, taler om Europas økonomi

USA: Randal Quarles, næstformand for Federal Reserve med stemmeret i FOMC, taler

REGNSKABER

Glunz (andet kvartal), Lollands Bank (tredje kvartal), DFDS (tredje kvartal), Hvidbjerg Bank (tredje kvartal), Hartmann (tredje kvartal), Ambu (fjerde kvartal)