Business-overblik: Årtiers prisfest på mobilmarkedet er slut

Telmore, Onfone, CBB Mobil og Plenti er blot nogle af de små mobilselskaber, der de senere år er trådt ind på mobilmarkedet, har bidt skeer med de store og dermed bidraget til at presse prisen for kunderne ned, men nu synes festen forbi.

Finans.dk skriver mandag, at the big four, TDC, Telenor, Telia og 3 så småt er begyndt at hæve priserne igen efter at have opkøbt de små »lykkeriddere«, der har været med til at holde priserne på kundernes mobilabonnement nede.

Den aktuelle ro står i stærk kontrast til de seneste mange år, hvor upcomings som Fullrate og Oister har haft held til at vriste kunder fra de store selskaber med løfter om billigere abonnementer, inden de store selskaber har set sig nødsaget til at købe de små op.

Senest var det Morten Strunge, der tilbage i 2017 solgte sit selskab Plenti for 74 millioner kroner til TDC, efter at det i løbet få år var lykkedes for Plenti at lokke 80.000 mobilkunder over til sig.

Men siden da har da har været stille på mobilmarkedet, skriver Finans.dk, og det nævnes, at stadig højere priser for at leje sig ind på de store selskabers mobilnetværk kan være en del af forklaringen.

Sammenfattet er konsekvenserne, at mobilkunder må berede sig på at betale en højere regning, og det er man forståeligt nok ikke videre begejstret for hos Forbrugerrådet Tænk, her ved cheføkonom Martin Salamon:

»Det er bekymrende, at priskonkurrencen ikke er så hård som for få år siden. Det er forbrugerne, der betaler prisen, mens selskaberne bare hæver deres indtjening,« siger Martin Salamon til finans.dk.

Berlingske kan mandag fortælle, at trods politisk velvilje og ambitioner om at fjerne de mange administrative benspænd, virksomheder bøvler med, så går det den stik modsatte retning. Det er Dansk Erhverv, der har talt med 650 virksomheder, og sammenfattet beretter de om en hverdag spækket med forvirrende regler, som de skal forholde sig til.

Et eksempel er Christian Bodenhoff, der ejer Bodenhoffs Bageri, som har syv butikker i København, og som aktuelt har store udfordringer med at gennemskue afgiftsreglerne for chokolade.

»På mange måder er det egentlig simpelt og nemt for os med afgifterne. De er betalt, når vi indkøber råvarerne. Men der, hvor forvirringen starter, er omkring blandt andet flødebollerne. Hvor stor en afgift skal vi betale af skummet, når vi laver flødebollerne? Her har vi fået et problem, som vi ikke kan få svar på,« siger Christian Bodenhoff.

I undersøgelsen fra Dansk Erhverv kan man se, at det i høj grad er de mindre virksomheder med en omsætning på op til fem mio. kr., der kæmper med byrderne omkring skattereglerne. Blandt de mindste virksomheder er det 45 pct., som mener, at skattereglerne er blevet mere kompliceret i løbet af de sidste fem år.

Skattepolitisk chef i Dansk Erhverv, Jacob Ravn, mener, at resultaterne af undersøgelsen i høj grad er udtryk for, at kampen mod det administrative bøvl kun foregår, når der skal holdes skåltaler.

»Når man går tilbage i tiden, så har hver eneste regering siden Poul Schlüters tid haft som mål, at der skal være færre regler. Der er sat rigtig mange initiativer i gang, men det, man har gjort, er i sidste ende blot at skrabe lidt is af forruden.«

Hos Børsen fortsætter pensionsgiganten ATP sin kritik af lønudviklingen i toppen af dansk erhvervsliv. Dagbladet har regnet sig frem til, at næsten alle topchefer i C25-indekset har oplevet markant fremgang i lønningsposen, på trods af at aktieindekset på Københavns Børs i 2018 havde sit værste år siden 2011.

Og Berlingske kunne for et par uger fortælle om en lignende udvikling: En gennemgang blotlagde således, at direktørerne i landets største børsvirksomheder i gennemsnit har fået en lønstigning på knap 16 pct., mens C25-indekset i 2018 faldt 13 pct.

Og den udvikling huer ikke ATP, hvor aktiechef Claus Wiinblad opfordrer bestyrelserne i virksomhederne til at slå i bordet.

»Vi kan konstatere, at der i de senere år har været en opadgående udvikling i lønniveauet, og det indgår i vores løbende dialog med den enkelte virksomhed. Vi mener, at bestyrelserne skal have modet nu til at stoppe den udvikling,« siger han til Børsen.

Berlingskes erhvervskommentator, Jens Christian Hansen, skriver om udviklingen i mandagens avis, hvor han også retter kritikken mod bestyrelserne:

»Men egentlig er det ikke de ansatte direktører, der bør kritiseres, men de bestyrelser, som rundhåndet deler ud, og som åbenbart ikke helt har styr på, hvad de ofte indviklede direktørpakker kan udvikle sig til,« skriver han i sin kommentar, der kan læses her.

Og vi slutter i Berlingske, hvor Morten Hübbe, koncernchefen for landets største forsikringsselskab Tryg, i dag drister sig til at introducere private velfærdsforsikringer som en ting, vi kommer til at forholde os til – om vi vil det eller ej.

Med stadig flere ældre og stadig færre til at tage sig af dem og med et presset sundhedsvæsen og ældrepleje er private velfærdsforsikringer en oplagt løsning, mener han.

»Vi kan ikke stikke hovedet i sandet og lade som om, at alt er fint, og at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, eller at vi i det hele taget har en bæredygtig model,« siger Morten Hübbe og fortsætter:

»Det er på tide, at vi rent faktisk lytter til, at over 50 pct. af danskerne ikke stoler på, at de vil få tilbudt den rigtige behandling i sundhedsvæsenet, og at over 50 pct. er utrygge ved at skulle blive ældre, at læger og sygeplejersker kommer ud og fortæller os, at vi har et massivt problem, og at al fakta peger på, at det vil blive værre og værre. Det fungerer ikke.«

Andreas Østerheden, seniorstrateg hos Nordea, peger i dag på tre ting, han mener, investorer skal holde øje med.

Investorerne vil starte mandag morgen med røde markeder i Asien set i lyset af fredagens sure stemning på markederne både i Europa og USA. Det er ikke unormalt at se en pause i fremgangen efter de kraftige stigninger, vi har fået siden årsskiftet, og flere indikatorer peger på, at vi kan se en opbremsning i aktiefremgangen. Siden årsskiftet har markederne i høj grad været styret af centralbanker og stemningen omkring handelskonflikten. Derfor vil det også være interessant at følge udviklingen på handelsfronten i ugens løb, hvor der vil være en ny runde forhandlinger mellem USA og Kina i Beijing. Og når vi taler relationer mellem kineserne og den vestlige verden, kan man som investor se mod det møde, der afholdes mellem den kinesiske præsident Xi Jinping og Frankrigs præsident Emmanuel Macron i løbet af dagen.

Et af ugens absolutte højdepunkter bliver den tyske erhvervstillid (IFO-indeks), som vi får senere i dag. Det er særligt i lyset af de svage tal for særligt fremstillingssektoren, som vi fik i fredags ikke blot fra Tyskland, men også Euro-zonen som helhed. Vi venter en stabilisering i tallene i løbet af de kommende måneder, men på helt kort sigt er der fortsat risiko for skuffelser. Vi vurderer, at meget af den svaghed vi ser i de tyske og europæiske nøgletal, stammer fra vækstopbremsningen i Kina, og indikatorer derfra tyder også på fortsat svækkelse på den korte bane.

Vender vi fokus mod USA senere på dagen, vil der ikke være markedsbevægende nøgletal, men det vil være muligt at følge de amerikanske regionale data Chicago Feds nationale aktivitetsindeks (for februar) samt Dallas Fed fremstillingsindeks (for marts). Det er interessant i lyset af den fortsatte svækkelse i fremstillingssektoren globalt – senest i fredags, hvor erhvervstillidstal fra USA i linje med resten af verden kom ud svagere end ventet.

Den negative stemning, markederne lukkede i fredag, ser ud til at smitte af på Fjernøsten, hvor mandagens handel starter lidt dyster.

Indeksudvikling (%)

Nikkei 225: -3,1

Topix: -2,6

Hongkongs Hang Seng: -1,8

China Shanghai Composite: -1,4

China CSI 300: -1,7

Taiwan Taiex: -1,6

Sydkoreas Kospi: -1,8

Indiens BSE Sensex: -0,8

Singapores STI: -1,4

Sydney ASX 200: -1,1