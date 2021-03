Buffetkæde vil åbne en stribe nye restauranter og overhale Jensens Bøfhus

Restaurant Flammen vil nu i gang med at ekspandere igen.

Efter tab af millioner i forsøg på at udvide til Tyskland tager de nu ekspansionsplanerne op igen. Det skriver Børsen.

Den sønderjyske familie bag restaurantkæden vil på få år åbne yderligere 12 restauranter rundt omkring i Danmark. I efteråret åbner Flammen en restaurant i Hillerød, og der forventes åbning af yderligere to restauranter i løbet af 2021.

Med 12 nye restauranter oven i de nuværende 15 restauranter vil Flammen overgå konkurrenten Jensens Bøfhus aktuelle 19 restauranter.

»Vi skal have åbnet de her nye restauranter så hurtigt, som lejemålene nu dukker op. Nu har vi styr på, hvor de skal placeres, så nu gælder det bare om at få lukket hullerne og få sat en knappenål ned i byerne på landkortet,« siger Piet Klein, administrerende direktør for Restaurant Flammen, til Børsen.

Udvidelse til Tyskland

Tilbage i 2016 havde familien bag Flammen et mål om 40 restauranter på fem år i Tyskland. Eventyret om ekspansion i Tyskland blev dog kort, efter at Flammen havde brændt et tocifret millionbeløb af på satsningen, og kæden bag sagde stop for udvidelsen.

Restaurantkæden har dog fortsat én restaurant i Tyskland, der ligger i Hamborg, og som i 2020 for første gang fik driftsoverskud i tre måneder.

»Nu har vi valgt at få dækket Danmark af først og få åbnet nogle flere restauranter. Når vi har gjort det, kommer vi til at åbne flere i Tyskland. Men om det bliver ti restauranter inden for to år eller 50 restauranter inden for fem år, det ved jeg ikke,« siger Piet Klein til Børsen.

Overskuddet har været faldende

I 2016 oplevede kæden rekordresultat med et overskud på 41,8 millioner kroner før skat. Det er nu faldet med 97 procent over tre år, da de i 2019 oplevede et overskud på 1,1 millioner kroner før skat.

I betragtning af coronaåret 2020 forventer Flammen et millionunderskud, især fordi buffetkonceptet har haft svære betingelser under pandemien.

Krisen kan dog også ende med at få betydning for lejekontrakterne, når der skal findes lokaler til kædens nye restauranter.

»Vi kommer desværre nok til at se nogle konkurser i både vores og andre brancher og dermed også flere tomme lejemål. Så ud fra den betragtning tænker vi også, at timingen er rigtig til, at vi måske kan komme i nærheden af lejemål, som har en bedre økonomi for os end før corona,« siger han.