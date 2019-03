Bossen, der bare ville kramme

»Jeg har aldrig mødt Ray Kelvin før, men før vi har sagt goddag, er vi i hinandens arme. Han giver mig et stort, langt, vuggende kram, og det føles rart. Han har en bred brystkasse og lange stærke arme, så jeg krammer igen.«

Det kunne lyde som begyndelsen til en kærlighedsroman, men er, hvordan en (kvindelig) journalist for The Times i 2014 beskrev sit første møde med en af Storbritanniens mest succesrige erhvervsledere.

Beskrivelsen er nok usædvanlig for en erhvervsperson, men den er ikke usædvanlig for Ray Kelvin. Manden bag modemærket Ted Baker møder alle på samme måde, fra ansatte til aktionærer til analytikere, han aldrig har mødt: De får et kram.

Men er det gået over stregen? Har Ray Kelvin hen ad vejen mistet »noget af sit moralske kompas«, som en bekendt over for The Guardian har antydet det?

I hvert fald er den 63-årige Kelvin nu trådt tilbage fra sit livsværk, efter at anklager om en tvungen »krammekultur« og decideret chikane mod ansatte kom frem i december 2018 via platformen Organise.

Selv afviser han anklagerne, men kalder beslutningen om at gå »det rigtige at gøre« af hensyn til den virksomhed, han startede for 32 år siden. Ikke desto mindre har det ført til spekulationer om, at Ray Kelvin går lige nu, før en undersøgelse af anklagerne er afsluttet.

Tilbage står også spørgsmålet, om Ted Baker uden sit centrale omdrejningspunkt kan fortsætte den succes, som lige nu står i skærende kontrast til den detailsyge, der har ramt mange andre mode- og butikskæder.

Da Ray Kelvin i 1987 lagde grunden til den i dag globale kæde med en forretning i Glasgow, som solgte 400 forskellige slags skjorter, valgte han bevidst navnet Ted Baker og ikke sit eget koryfæ. Han frygtede, at forretningen ville krakke, og ønskede ikke sit navn knyttet til en konkurs.

I stedet er Ted Baker blevet udviklet som en fiktiv person, en slags alter ego, der er til stede i alt, hvad virksomheden foretager sig.

»Jeg spørger hele tiden mig selv, hvad han ville gøre. Jeg vil ikke nødvendigvis være ham, men vi vil alle gerne være lidt mere cool, lidt mere Steve McQueen, end vi virkelig er. Jeg skabte Ted, fordi jeg ikke ville have, at alt drejede sig om mig, men at det var en person, vi alle kunne se op til,« udtalte han i 2007.

Alligevel er Ray Kelvin blevet synonym med firmaet, og han har dyrket spillet mellem sin egen person og Ted Baker som alter ego ved blandt andet aldrig at lade sig fotografere uden at holde noget for ansigtet – det være sig en dør på klem, en sko eller tilmed en hummer.

Selv hans mor og erklærede forbillede, der frem til sin død i 2011 ofte arbejdede i Ted Bakers butikker, gik rundt med et navneskilt, der beskrev hende som »Teds mor«.

Alt sammen har det hørt med til det sprælske image, som også er en del af modemærket, der oprindeligt slog igennem på skjorter i friske mønstre.

Modsat detailkongen Philip Green, der de seneste måneder har været stærkt omtalt for at gå rettens vej for at forhindre de britiske medier i at skrive om sexanklager, er Ray Kelvin tilsyneladende gået stille og frivilligt – og uden at få en fratrædelsesordning af nogen art.

Imens er han blevet forsvaret af sin ekskone, skuespilleren Georgia Slowe. »Der er intet galt med et kram fra ham – enhver, der tænker noget andet, kender ham ikke og har fuldstændig misforstået det,« skriver hun på Facebook.

Men for de ansatte i Ted Baker blev det et kram for meget.