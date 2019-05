Bjarke Ingels taber pusten: Dyr studietur og kunst koster kassen

Efter en årrække med stor vækst har den danske arkitekt Bjarke Ingels nu tabt pusten.

Stjernearkitekten, der har samlet sine verdensomspændende aktiviteter i BIG Brand Group, kom ud af 2018 med et fald i bruttoomsætningen på fire pct. til 349,4 mio. kr.

Heller ikke målt på indtjeningen har arkitektgruppen klaret sig godt i det forgangne år. Driftsindtjeningen faldt 54 pct. til 44,5 mio. kr. På bundlinjen landede årets resultat på knap 35,4 mio. kr., hvilket er 44,4 pct. mindre end i 2017.

Resultatet er lavere end forventet og bliver af ledelsen betragtet som »mindre tilfredsstillende«.

Tilbagegangen skyldes ifølge ledelsesberetningen aflysninger af to store projekter, som man havde forventet ville skabe aktivitet og travlhed i 2018 for den verdensomspændende virksomhed, der ud over kontorer i København og New York har afdelinger i London og Barcelona.

Dyr studietur og »kompleks kunstinstallation«

Resultatet er også negativt påvirket af engangsudgifter til en stor studietur for de ansatte samt en »kompleks kunstinstallation«, som ifølge ledelsesberetningen har været dyrere end forventet.

Det er ikke angivet, hvilken kunstinstallation der er tale om, men Bjarke Ingels har i regnskabsåret været involveret i udstillingen Big Art, der kunne opleves på Kunsthal Charlottenborg i efteråret 2018.

FAKTA BIG Brand Groups årsregnskab 2018 Sådan har regnskabet udviklet sig for BIG Brand Group* fra 2017 til 2018 (ændringer i pct.) Bruttoomsætning: 349,4 mio. kr. (-4 pct.) Driftsindtjening: 44,5 mio. kr. (-54 pct.) Årets resultat efter skat: 35,4 mio. kr. (-44,4 pct.) *Proformaregnskab for BIG Brand Groups aktiviteter. De fleste af gruppens aktiviteter ejes af Bjarke Ingels Group A/S, men ikke alle. Årsregnskabet for Bjarke Ingels Group medtager proformaregnskabet for at vise arkitektgruppens samlede aktiveteter. Kilde: Annual Report 2018 for Bjarke Ingels Group A/S FOLD UD

Udstillingen med samtidskunst havde værker af nogle af verdens mest anerkendte kunstnere såsom Ai Weiwei, Douglas Coupland og Jeppe Hein, mens den også bød på en rejse gennem Bjarke Ingels' arkitektur fra hele verden. Et af hovedværkerne var det originale hus fra Lars von Triers seriemorderthriller »The House That Jack Built« – et hus, som er tegnet af Bjarke Ingels.

Har undgået fyringer

Ledelsen skriver desuden, at den »er glad for«, at virksomheden på trods af den økonomiske tilbagegang har formået at undgå fyringer. I stedet har virksomheden øget medarbejderstaben, »selv om det er gået ud over profitten«. Virksomheden har nu 222 medarbejdere mod 216 i 2017.

Efter en årrække, hvor BIG har vundet det ene store projekt efter det andet – og adskillige prestigefyldte priser – var 2017 et konsolideringsår. I 2018 er to af afdelingerne, BIG Engineering og BIG Landscape, til gengæld kommet godt fra land, og ledelsen skriver, at afdelingerne med nye kompetencer lover godt for fremtiden.

Gruppen forventer at færdiggøre et stort antal bygninger i 2019 samt en stigning i både omsætning og indtjening.

Bjarke Ingels Group blev grundlagt af Bjarke Ingels i 2005. Tegnestuen består af arkitekter, designere, landskabsarkitekter, indretnings- og produktdesignere, forskere og opfindere.