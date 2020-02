Bill Gates køber luksuriøs yacht til fire milliarder

Rettelse: Yacht-producenten Sinot oplyser i en pressemeddelse, at Bill Gates ikke har købt yachten Aqua. Berlingske beklager fejlen.

Verdens andenrigeste mand har haft den helt store pengepung fremme.

For den nette sum af 644 mio. dollar – svarende til knap 4,4 mia. kr. – har Bill Gates nemlig købt en brintdrevet yacht.

Det skriver The Telegraph.

Den miljøvenlige yacht ved navn Aqua er designet af det hollandske designselskab Sinot. Yachten er 112 meter lang og har fem dæk, en helikopterlandingsplads, træningscenter, spa og uden- og indendørspool. Der er plads til 14 gæster og et mandskab på 31 på Aqua, der efter planen søsættes i 2024.

Bill Gates nye yacht – Aqua – er designet af den hollandske producent Sinot. Den er endnu ikke bygget, men skal efter planen være klar i 2024. Fold sammen Læs mere Læs mere

Det er særligt brintmotoren, som skal gøre yachten mere miljøvenlig. Under dækket skal to tanke på 28 ton køles ned til minus 253 grader og fyldes med flydende brint.

Aqua skal kunne nå en hastighed på 17 knob og være i stand til at sejle en afstand, der svarer til en tur fra London til New York, før den må fylde tankene igen.

Derudover får yachten en dieselmotor som back-up, eftersom det er vanskeligt at finde steder at tanke brint.

Foto: Sinot Yacht Architecture & Design.

Gates har doneret 680 mio. kr. til at bekæmpe coronavirus

Det er ifølge The Telegraph den første yacht, som 64-årige Bill Gates, der har en formue på omkring 800 mia. kr., ejer. Tidligere har han i stedet lejet yachten Serene, der har en værdi svarende til omkring to mia. kr., når han har ferieret ud for Sardiniens kyst.

Bill Gates har længe haft en interesse i alternative brændstoffer og ny teknologi, der kan takle udledninger fra industrien og transport, som tilsammen udgør mere end 75 pct. af verdens CO 2 -udslip.

Foto: Sinot Yacht Architecture & Design.

Han har også investeret i den amerikanske startup Heliogen, som forsøger at gøre sollys til en varmekilde, der kan være med til at erstatte fossile brændstoffer. Heliogen er den første virksomhed i verden, der får sollys til at nå temperaturer, der er høje nok til at forsyne tunge industrier med energi uden at udlede CO 2 .

Bill Gates har også lovet at give det meste af sin formue på omkring 800 mia. kr. til gode formål via sin og sin hustrus fond, The Bill and Melinda Gates Foundation, og i sidste uge donerede han knap 680 mio. kr. til bekæmpelsen af coronavirus.