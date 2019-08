Bilgiganter vinker farvel til hybridbiler

I mange år har hybridbilen fungeret som bro mellem biler med forbrændingsmotor og fremtidens elbiler. Men ifølge tyske Volkswagen og amerikanske General Motors har den bro efterhånden udtjent sin værnepligt, og nu tager de to bilfabrikanter altså deres hybridbiler ned fra udstillingshylden.

Det skriver Wall Street Journal.

I stedet planlægger General Motors, der blandt andet står bag mærker som Chevrolet, Buick og Cadillac, at lancere 20 nye elbiler på verdensplan i løbet af de næste fire år. Det sker som en del af et større gearskift i ræset om hurtigst muligt at nå den komplette elbilsproduktion.

All-in på elbiler

»Hvis jeg havde en dollar, der skulle investeres, ville jeg så bruge den på en hybridbil? Eller ville jeg bruge den på det, vi alle sammen ved, der er på vej, og komme dertil hurtigere og bedre end alle andre?,« sagde Mark Reuss, der er direktør for General Motors i et nyligt interview.

Hos Volkswagen har motoren samme lyd.

»Vi foretrækker at gå all-in på, hvor markedet er på vej hen i modsætning til at begrænse os selv til hybridbiler,« sagde Volkswagens direktør i USA, Scott Keogh, til Wall Street Journal.

I første omgang gælder de to firmaers udmeldinger det amerikanske marked.

Ikke alle følger med

Det er imidlertid ikke alle bilproducenter, der tror på denne strategi.

For eksempel kører Toyota og Ford nemlig den modsatte vej. Her ser man angiveligt stadig på hybridbilen som en blød overgang til de forbrugere, der endnu ikke er klar til en 100 procent elektrisk bil.

Ford planlægger ligefrem at udvide deres serie af hybridbiler og arbejder for eksempel på en hybridversion af Ford F-150 pickup-trucken. Her er fokus på at forbedre brændstoføkonomien på kort sigt, mens man fortsat arbejder på at udvikle elbiler på længere sigt.