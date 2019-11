Bilgigant på vej med kæmpe ændring af ikonisk sportsvogn

Natten til mandag dansk tid vil Ford offentliggøre den muligvis største ændring i Mustangs 55-årige historie.

Den amerikanske bilgigant afslører sin helt nye elbil Ford Mustang Mach-E, som ikke er en to-dørs-bil, men en såkaldt crossover SUV-model, skriver CNN.

Indtil nu har det været sparsomt med detaljer. Men vi ved, at den fuldt elektriske SUV bærer det ikoniske ponylogo i krom og kommer med en rækkevidde på op til 600 km målt efter den nye og strengere norm, der har den knudrede forkortelse WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

Ford har ifølge CNN tilsyneladende lært fra mærker som Porsche, Lamborghini og Jeep, at selv glødende fans vil tilgive brugen af et varemærkenavn på en biltype, som hidtil har været utænkelig, så længe at den nye bil bevarer sin charme og elegance.

For eksempel var Porsche-fans engang rasende over introduktionen af en Cayenne SUV. Men da bilproducenten fortsat fremstiller luksuriøse sportsbiler som 911-modellen, og Cayenne samtidig hævder at være »Porschen af SUVer«, fremstår brandet stadig stærkt.

Ifølge Michael Harley, chefredaktør på det amerikanske bilmagasin Kelley Blue Book, tager Ford en risikabel chance ved at lancere en fuldt elektisk SUV, da det nærmest er det sidste, som Mustang-fans verden over forventer.

»Hvis køretøjet er enestående og bliver vel modtaget, vil Ford vinde stort. Hvis det kommer til kort, vil virksomheden have endnu en Edsel,« siger Michael Harley til CNN med henvisning til en Ford-model, der blev produceret i årene 1958-1960 og endte som en fiasko.

Fords nye elbil afsløres mandag den 18. november kl. 03:00 om morgenen dansk tid i henholdsvis Los Angeles og Oslo.

SUV-modellen vil blive fremvist offentligt for første gang på Los Angeles Autoshow 2019, der løber af stablen fra 22. november til 1. december.