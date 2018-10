Bestikkelsesdømt selskab vinder kæmpe IT-ordre

Kun få uger efter at Atea fik nåde oven på den store bestikkelsessag af offentligt ansatte, har den skandinaviske IT-gigant sikret sig en ny, offentlig IT-ordre til trekvart milliard kroner.

Det fremgår af en børsmeddelelse tirsdag morgen fra den norske koncern til børsen i Oslo, hvor selskabet er noteret.

Det er Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Danmarks største indkøbsorganisation til det offentlige, som har tildelt Atea den nye ordre, som både går på netværk, datacentertjenester og IT-sikkerhed. Kontrakten er firårig og på, hvad der svarer til 910 millioner norske kroner (716 millioner danske).

Flere idømt fængselsstraf

Atea som selskab og en række tidligere topchefer i selskabet blev 27. juni dømt for bestikkelse af ansatte i Region Sjælland. Få dage efter indgik Atea forlig i en sag om bestikkelse af offentligt ansatte fra andre danske myndigheder. Selskabet fik bøder på ti og tre millioner kroner, og flere af de tidligere medarbejdere blev idømt fængselsstraf.

Med en plettet straffeattest kan man ikke blive leverandør til det offentlige, men statens advokat, Kammeradvokaten, har efterfølgende vurderet, at Atea har fået ryddet så meget op, at det er i orden fortsat at bruge selskabet, når der udbydes nye opgaver. I de næste fire år vil Atea dog blive fulgt med lup af myndighederne for at sikre, at bestikkelsesaffærerne rent faktisk er fortid.

SKI har stillet en række krav til Atea for at sikre, at det er tilfældet.

Af børsmeddelelsen fremgår det, at Atea-topchef Steinar Sønsteby forventer, at den nyvundne IT-aftale »vil give kunderne i Danmarks offentlige sektor et bedre, billigere og mere effektivt IT-miljø og gøre det muligt for dem at fokusere på kerneområder i stedet for intern IT-drift«.