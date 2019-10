Baggers rejsekammerat hiver revisionskæmpe i retten i IT Factory-sag

Nu indledes det næste kapital i skandalen omkring IT Factory, som i 2008 gik omkuld, efter omfattende svindel var blevet afsløret.

Mandag morgen begynder en retssag om revisorhuset KPMGs rolle i forløbet frem til kollapset i IT Factory. Her kræver erhvervsmanden Peter Sølbeck, der på et tidspunkt var en nær ven af selskabets direktør, Stein Bagger, 35 mio. kr. plus omkostninger fra revisionshuset.

Indtil nu har KPMGs rolle ikke været behandlet af en domstol. Det skyldes, at revisionskoncernen, som var revisor for IT Factory og godkendte selskabets regnskaber i årene op til, at regnskabsskandalen blev afsløret i slutningen af 2008, indgik et forlig i 2016 med konkursboets kurator. Det omfattede en erstatning på 333 mio. kroner til konkursboet, og det omfattede endvidere, at kurators indbringelse af sagen for domstolene og for Danske Revisorers Responsumudvalgs bedømmelse blev trukket tilbage.

Pengene fra forliget gik til kreditorerne og ikke til aktionærerne. Men Peter Sølbeck har som den eneste mulighed for at køre sagen videre, fordi han modsat de øvrige aktionærer købte aktierne direkte af Stein Bagger. Sølbeck havde en fem procents ejerandel i IT Factory.

Peter Sølbeck blev kendt som en af de investorer, der blev særlig hårdt ramt, da Stein Baggers IT Factory krakkede. Regnskabet fra hans investeringsselskab Sølco ApS viste dengang et massivt underskud på 496 mio. kr., hvilket primært blev forklaret med det kæmpe tab, der kom efter IT Factorys kollaps.

Peter Sølbeck og hans hustru, Anne-Mette Sølbeck – der tidligere var gift med finansmanden og politikeren Klaus Riskær Pedersen – var personlige venner med Stein Bagger. Ægteparret var sammen med Stein Bagger, dennes hustru, Anette Uttenthal, og Baggers ven, personaledirektør Kim Meier, samt Lise Rulffs i Dubai på den dramatiske tur, hvor svindlen i IT Factory begyndte at blive klart. Det endte med, at Stein Bagger flygtede til USA, hvor han senere overgav sig til politiet.

I det seneste regnskab for 2018 fra Peter Sølbecks selskab, Sølco2 Aps, fremgår det, at selskabet har rejst et erstatningskrav på 35 mio. kroner samt omkostninger mod KPMG, »som var revisor for IT Factory A/S under konkurs, for selskabets tab på aktieinvesteringen i IT Factory A/S under konkurs«, som det hedder i årsrapporten.

Sagen om IT Factorys kollaps begyndte i december 2008, da bestyrelsesformand i IT Factory Asger Jensby indgav konkursbegæring mod selskabet, og samtidig anmeldte Stein Bagger til Bagmandspolitiet for bedrageri for et beløb i nærheden af en halv mia. kr. Det skete blot få dage efter, at Ernst & Young havde tildelt selskabet den prestigefyldte pris som årets vækstvirksomhed.

I dagene efter oplyste en række banker og leasingselskaber med Danske Bank i spidsen, at de kunne have tabt flere millioner kroner på falske leasingkontrakter. Stein Bagger blev herefter sigtet af Bagmandspolitiet for dokumentfalsk og bedrageri mod danske og udenlandske banker for op imod en milliard kroner. Det skete in absentia, for først 6. december meldte Stein Bagger sig selv til politiet i Californien og blev tilbageholdt af de amerikanske immigrationsmyndigheder.

Siden blev Stein Bagger dømt syv års fængsel og blev i 2014 prøveløsladt.

Sagsøgeren har sat gang i at få udarbejdet et fornyet såkaldt responsum, som er revisionseksperters bedømmelse af en given sag. Et responsum er nu afgivet af FSR Danske Revisorers Responsumudvalg, men svaret på de stillede spørgsmål er mod sædvane ikke offentlige.