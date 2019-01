Autodidakt softwareudvikler har solgt vækstkomet til amerikansk teknologigigant

Da Ulrik Bo Larsen for lidt over et år siden stod på tærsklen til 2018, var et salg af virksomheden Falcon.io ikke i tankerne. Tværtimod var han selv klar til at købe op, hvilket han da også gjorde i marts sidste år.

Men tankerne ændrede sig i løbet af 2018, og en ny plan tog form. Og på den tredje dag i 2019 har han nu underskrevet salgspapirerne og solgt den syv år gamle virksomhed til amerikanske Cision for et ikke nærmere oplyst, trecifret millionbeløb.

»Vi går nu fra at være en top 5-spiller på vores marked til, at en førerposition er inden for rækkevidde i løbet af få år,« siger Ulrik Bo Larsen, som fortsætter som direktør for Falcon.io.

Falcon.io producerer et onlineredskab, som store virksomheder kan bruge til at styre digital markedsføring på sociale medier. Blandt kunderne er kendte megabrands som Carlsberg, Toyota, L’Oréal og Coca-Cola.

Ulrik Bo Larsen stiftede i 2010 Falcon.io, som i mellemtiden er vokset til over 250 medarbejdere, hvoraf hovedparten sidder på kontoret på H.C. Andersens Boulevard i København, som forbliver hovedkontor. Derudover har Falcon.io kontorer i New York, Berlin, Budapest, Melbourne og Sofia.

En attraktiv pris

Berlingske har talt med flere kilder med kendskab til virksomhedshandler for at få et bud på, hvad prisen på Falcon kunne være. Det kan være en kompliceret opgave at prissætte en blot syv år gammel virksomhed i stor vækst med en knaldrød bundlinje. Men et bud er mere end 700 mio. kroner, men mindre end en milliard kroner. Et andet bud er en anelse mere konservativt på i omegnen af 600 mio. kroner.

FAKTA Hvad er Falcon.io Stiftet i 2010 af Ulrik Bo Larsen. Skiftede i 2016 navn fra Falcon Social til Falcon.io. Har rejst 238 mio. kr. i investorkapital fra bl.a. danske Northcap, tyske Target Partners og hollandske Prime Ventures. Hovedproduktet er værktøjer til at styre en virksomheds tilstedeværelse på sociale medier. Virksomheden gør deres kunder i stand til at udnytte det fulde potentiale af digital markedsføring ved at håndtere adskillige medier som Facebook eller Linkedin fra én platform. Falcon.ios globale kundeportefølje inkluderer blandt andet Carlsberg, Toyota, L’Oréal, Momondo, WWF, Coca-Cola mfl. FOLD UD

Ulrik Bo Larsen kalder det en attraktiv pris for de nuværende aktionærer og ikke mindst ham selv, der ejer 20 pct. af virksomheden.

Den danske vækstvirksomhed har de seneste år rejst 238 mio. kr. i venturekapital fra bl.a. danske Northcap, tyske Target Partners og hollandske Prime Ventures. De største ejerandele tegner de to sidstnævnte sig for på godt 25 pct. hver.

Autodidakt

41-årige Ulrik Bo Larsen, der står til en stor økonomisk gevinst på salget, har beskæftiget sig med softwareudvikling og onlineforretning, siden han blev student i midten af 1990erne.

Han beskriver nogle år med en enorm aktivitet i den danske IT- og onlinebranche, hvor han lige efter studentereksamen begyndte at arbejde med IT.

»Der var så meget grøde i IT- og onlinebranchen, at det var helt naturligt bare at prøve sig frem i erhvervslivet,« forklarer han.

Netop derfor fik han aldrig færdiggjort en uddannelse og fortsatte med at arbejde med onlineforretninger blandt andet en årrække hos Netdoktor, inden han stiftede sit eget digitale bureau med en partner i 2007. Tre år efter tog han dele af den forretning med sig og etablerede Falcon.

En ejer med dybe lommer

Ifølge Ulrik Bo Larsen befinder virksomheden i et marked, som lige nu skal gennem en større konsolidering, og derfor var Falcon.io i første omgang på udkig efter mere kapital fra primært kapitalfonde, da der var behov for en ny ejerstruktur med et mere langsigtet fokus. Derfor var det også interessant, da den amerikanske gigant inden for medieovervågning, Cision, meldte sig på banen.

»Vi får en ejer med dybe lommer, og som står i en robust økonomisk situation. Det giver os en mulighed for at investere mere aggressivt både i forhold til opkøb og organisk,« siger Ulrik Bo Larsen.

Cision er børsnoteret i New York, har 4.000 ansatte på verdensplan og 75.000 kunder, hvor hovedvægten befinder sig i USA. Der er ifølge Ulrik Bo Larsen synergieffekter mellem de to forretninger. Cisions produkter henvender sig primært til kommunikationsafdelinger i større selskaber over hele kloden, mens Falcon.ios produkter er målrettet marketingafdelingen.

»Det er værktøjer, der bliver brugt af nogle gange de samme personer eller også personer, der sidder lige ved siden af hinanden i henholdsvis kommunikation og marketing,« siger Ulrik Bo Larsen.

Jagt på vækstrater

Den amerikanske gigant inden for medieovervågning, Cision, køber danske Falcon.io for at forstærke Cisions produktportefølje inden for sociale medier.

»Falcon.io er markedsleder i Europa og vokser hurtigt i USA inden for social media-marketing. Når vi tilføjer Falcon.ios social marketing-løsning til Cisions produktportefølje, kan vi nu tilbyde erhvervslivet at eksekvere avancerede sociale mediekampagner på tværs af medier og på den måde favne hele kunderejsen,« siger Kevin Akeroyd, der er topchef for Cision.

FAKTA Hvad er Cision Cision Ltd. er noteret på New York Stock Exchange. Cision er den største globale leverandør til af medieovervågning til PR- og marketingbranchen. Cisions løsninger gør det muligt at skabe og distribuere indhold som eksempelvis pressemeddelelser og måle effekten af indsatserne. Samtidig leverer Cision medieovervågning, så selskaber kan følge med i, hvad der bliver skrevet om dem. Cision har hovedkontor i Chicago i USA og har over 4.000 ansatte, 75.000 kunder og kontorer i 19 lande fordelt over hele kloden. Cision driver også tjenesterne PR Newswire og Cision Communications Cloud. FOLD UD

Cision skriver selv i en kort kommentar til salget, at selskabet har bemærket Falcon.ios hastige vækst. Falcon er vokset med 40 pct. de seneste år, hvor Cision er vokset med omkring fire pct., mens aktien de seneste fire måneder er faldet med over 30 pct.

Derfor kan netop jagten på højere vækstrater være en del forklaringen på Cisions køb af Falcon.io, forklarer kilder med indsigt i virksomhedshandler til Berlingske.