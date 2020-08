Auktionsejer må sætte sit vinslot til salg for at redde Lauritz.com

Det franske vinslot Chateau Vignelaure, som allerede er pantsat for ti mio. euro, bliver nu sat til salg af Bengt Sundstrøm, hovedaktionær og bestyrelsesformand i Lauritz.com.

Det sker for at redde det pressede auktionshus, skriver Finans.

Bengt Sundstrøm har sat gang i en M&A-proces, der skal styrke auktionshusets kapitalstruktur og indfri den eksisterende obligationsgæld, som tynger Lauritz.com voldsomt.

Salget af vinslottet, som ifølge Bengt Sundstrøm er vurderet til 35 mio. euro – cirka 260 mio. kr. – skal lette presset og sikre finansieringen af hans koncern, Blixtz Holding, der ejer lidt over halvdelen af aktierne i Lauritz.com.

Vil belåne friværdien yderligere

Siden december 2019 har Lauritz.com forsømt at betale flere millionafdrag på en obligationsgæld.

Derfor er der i samarbejde med obligationsejerne indgået en ny plan for at skaffe finansiering til at betale af på den store gæld i auktionshuset.

»Som et led i aftalen er vinslottet sat til salg, men det mest realistiske er, at der fremskaffes kapital ved at belåne en del af friværdien i vinslottet, såfremt det bliver nødvendigt,« skriver Bengt Sundstrøm i en uddybende kommentar til Finans.

Bengt Sundstrøm har tidligere pantsat slottet og stillet det som sikkerhed for at få omstruktureret Lauritz.coms obligationsgæld.

Obligationsejerne har derfor pant for ti mio. euro i Chateau Vignelaure.