Asiatisk slagsmål kan udløse mangel på smartphones

Samsung, der er verdens største mobilproducent, har fået travlt med at finde nye løsninger for at undgå effekten af japanske restriktioner mod at eksportere vigtige dele af smartphoneproduktionen til Samsungs hjemland, Sydkorea. Arkivfoto: Jung Yeon-je, AFP/Ritzau Scanpix Fold sammen

Læs mere