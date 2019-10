Asger Aamund efter chokerende nedtur i livsværket: »Det er en langsom tur tilbage på toppen«

Det var en chokeret Asger Aamund, der i 2017 måtte se sit livsværk i en regulær nedtur.

Aktiekursen i biotekselskabet Bavarian Nordic, som han stiftede i 1992, blev fra den ene dag til den anden mere end halveret. Forretningsmanden tabte på en enkelt dag mere end 20 millioner kroner på sin aktiebeholdning, da selskabets store guldhåb i form af kræftmidlet Prostvac floppede.

Siden har aktiekursen fortsat turen mod bunden. Men efter mandagens opkøb af to vacciner til en pris på op mod seks milliarder kroner, mener Asger Aamund, som ejer aktier for omkring 20 millioner kroner, at Bavarian Nordic stille og roligt er på vej tilbage.

»De to vacciner bliver ikke blockbusters, som kommer til at sælge for enorme milliardbeløb, men de er sikre vacciner, som allerede er kommercialiseret og vil løfte omsætningen og indtjeningen,« siger han.

Det var Asger Aamund, der som bestyrelsesformand for Bavarian Nordic fra 1994 til 2014 satsede stort på kræfthåbet Prostvac. Han mener, at det er fornuftigt, at Bavarian nu styrker selskabets andet ben, infektionsvacciner, med de to nye vacciner, som er købt hos den britiske medicinalgigant GlaxoSmithKline.

»Det er mere sikkert at satse på infektionsvacciner. Samtidig er købet også med til at minimere den risiko, som er ved cancervacciner, og Bavarian skal bruge indtjeningen fra de nye vacciner til en fornyet indsats inden for kræftområdet, hvor der stadig er lovende muligheder,« siger han og tilføjer:

»Så det er en langsom tur tilbage på toppen, men jeg er sikker på, at de er på rette vej«.

Aktiekurs dykker

Selskabet har en markedsværdi på omkring 5,2 milliarder kroner, og opkøbet af de to vacciner til omkring seks millarder fik straks selskabets aktiekurs til at falde markant.

Investorerne straffer selskabet, fordi de to nye vacciner skal finansieres ved blandt andet at lave en kapitaludvidelse. Alligevel mener Asger Aamund, at købet er fornuftigt, og han frygter ikke, at selskabet har taget munden for fuld.

»Man skal ikke tage sig af, at aktien falder betydeligt, for det gør den altid, når man annoncerer, at man skal have en yderligere kapitaltilførsel, for så falder aktien med det, som de eksisterende aktionærer bliver udvandet med,« siger Asger Aamund, der mener, at markedsværdien er »håbløst undervurderet«.

»Der ligger nogle slutværdier, som ikke er kommet frem, og samtidig har man en betydelig mængde kontanter, som skal benyttes, så jeg mener faktisk, at dagens opkøb er en defensiv handling,« siger han.

Aamund tjente 400 millioner

Satsningen på vacciner mod forskellige former for kræft, som Asger Aamund i sin tid tog hul på, har voldt selskabet store problemer.

Først i form af kræftmidlet Prostvac, som også var med til at drive selskabets opstigning på børsen, men som altså bankede selskabets aktiekurs voldsomt ned i 2017, da Bavarian Nordics ledelse måtte meddele, at kræftmidlet i det afgørende studie var blevet hældt af brættet af en uafhængig komité.

»Jeg er ikke så nem at chokere, men der blev jeg virkelig chokeret. Ingen havde set det komme,« har Asger Aamund tidligere udtalt om nedturen.

Han uddyber:

»Prostvac var virkelig en tragedie, for vi ved, at det virker. Alle førende onkologer over hele verden var meget imponerede af vores resultater, men når man kun kan få lov til at udføre fase-tre-studier på patienter, der har kort tid tilbage at leve i, så er det meget svært at få en signifikans, når man sammenligner med andre produkter, fordi folk er så syge, som de er. Man har tabt en umulig statistik,« siger Asger Aamund.

Også selskabets kræftmiddel CV301 til behandling af blærekræft gav fredag i sidste uge problemer, da midlet ikke nåede de fastsatte mål for at kunne udvide rekrutteringen af patienter til forsøgets anden del. Det kostede et aktiedyk på 4,75 pct.

Forretningsmanden kom dog ud af selskabet med mere end skindet på næsen. I 2015 tjente han omkring 400 millioner kroner på Bavarian Nordic, da han solgte hele sin aktiepost i selskabet. Helt nøjagtigt solgte han 1.793.944 aktier.

Senere valgte han at købe op i Bavarian-aktien igen, og han ejer i dag omkring 120.000 aktier.

Med mandagens køb skaffer Bavarian sig adgang til to vacciner, som anvendes mod henholdsvis rabies – også kaldet hundegalskab – og mod alvorlig hjernebetændelse, som skyldes et virus, der overføres af skovflåter.