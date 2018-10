Arving kylet ud af familiens livsværk

Timothy Jacob Jensen er blevet fyret som direktør i designvirksomheden Jacob Jensen Design, skriver Finans.

Det skete mandag aften, da Timothy Jacob Jensen befandt sig i Thailand. Han er søn til stifteren af virksomheden, Jacob Jensen. Designvirksomheden har tabt næsten 40 mio. kr. de seneste fem år, og derfor måtte han se sig fyret fra familiens livsværk.

Bestyrelsformanden bag beslutningen er erhvervsmanden Lars Kolind, som ejer virksomheden sammen med it-millardæren Kaare Danielsen og Timothy Jacob Jensen selv. De tre sad også i bestyrelsen indtil for en måned siden, hvor Timothy Jacob Jensen trådte ud.

Stifteren af virksomheden, Timothy Jacob Jensens far Jacob Jensen, er bl.a. kendt for at have været produktdesigner hos B&O.

»Jeg fik beskeden kl. 21 i går aftes (mandag aften, red.), og nu er jeg allerede blevet lukket ude af mine mailkonti. Jeg har i længere tid sagt, at jeg ville stoppe som direktør i 2019, men allerede nu synes Lars Kolind, at jeg skulle stoppe, uden at jeg har fået en begrundelse,« udtaler Timothy Jacob Jensen til Finans.

Det mener Lars Kolind ikke er helt sandt. Til Finans fortæller han, at begrundelsen for fyringen er, at Timothy Jacob Jensen ikke er den rigtige til at lede foretagendet længere.

Finans skriver, at tingene ifølge Timothy Jacob Jensen begyndte at gå skævt allerede i 2011, da Lars Kolind indtrådte i ejerkredesen.

Lars Kolind medgiver, at han har haft et ansvar for udviklingen, men tilføjer ifølge Finans, at det altså er virksomhedens direktør, der skal stå på mål for driften, og der var bare ikke længere opbakning til Timothy som direktør.

Sten T. Davidsen er indsat som midlertidig topchef i Jacob Jensen Design. Han er medlem af bestyrelsen og i øvrigt direktør i Lars Kolinds personlige selskaber, skriver Finans.