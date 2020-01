Apple runder historisk milepæl efter fremgang på 86 procent

For præcis et år siden var der dyb nedtur, forventningerne til salget blev skruet ned, og de mørke skyer samlede sig over den amerikanske iPhone-producent, Apple. Nu har Apples aktiekurs ramt det højeste nogensinde, nemlig magiske 300 dollar pr. aktie, oven på et formodentligt godt julesalg.

Apple-aktien steg torsdag med 2,3 procent og nåede dermed op på at koste 300,35 dollar. Dermed er den blevet hele 86 procent mere værd på et år. Skulle nogen ønske at købe Apple-koncernen, ville det dermed kræve 1,33 billioner dollar – altså 8,88 billioner kroner (8.880 milliarder) – på bordet.

1,5 milliarder brugere gør indtryk

Det gør igen Apple til det mest værdifulde selskab i USA foran softwaregiganten Microsoft, der nu ville koste 1,23 billioner dollar at købe.

Apple henter stadig 52 procent af hele sin omsætning fra salget af iPhone-telefoner, og det har gennem længere tid været faldende, i takt med at priserne er blevet skruet op. Apples overskud er tilsvarende faldet, selv om det stadig kan få enhver Joakim von And til at klappe i hænderne, når der dagligt rulles 152 millioner dollar i rent overskud ind i den store pengetank, sådan som det skete i juli-september, der er de senest offentliggjorte regnskabstal.

Året forinden var der dog dagligt 157 millioner dollar i trillebørene.

Apple sidder på 13 procent af det globale smartphonesalg og har ifølge nyhedsbureauet Bloomberg efterhånden opbygget en brugerskare på 1,5 milliarder mennesker. Selskabet har på det seneste satset hårdt på sine øvrige produkter som smarturet Apple Watch, de trådløse AirPods-ørepropper, Apple TV-boksen og senest lanceringen af streamingtjenesten Apple TV+, som på rekordtid kan tælle seerskaren i mange millioner.

Apple har også netop ifølge den amerikanske finansavis The Wall Street Journal indgået en femårig aftale med den tidligere HBO-chef Richard Plepler, som skal bistå med at producere originale serier, film og dokumentarudsendelser til Apple TV+ i konkurrencen med andre streamingtjenester som Netflix, Amazon og HBO selv. Apple TV+ har allerede aftaler med topfilminstruktører som Steven Spielberg og J.J. Abrams.

5G-mobilnet kan give iPhone ny fart på

Alt dette er ifølge den britiske finansavis Financial Times netop den omstilling, som får investorerne til at tro på, at de mørke skyer igen kan være på vej væk fra Apple.

Analytiker Dan Ives fra Wedbush konstaterer over for avisen, at de tre iPhone 11-telefoner, der blev lanceret i efteråret 2019 som den årlige opdatering af iPhone-serien, »har været en kæmpe forbrugersucces«, og at de forventede lanceringer af den langt hurtigere 5G-mobilteknologi med op til 100 gange højere datahastigheder end på dagens 4G-net i løbet af 2020 vil »åbne sluserne« for, at folk skal have nye telefoner, som kan bruge 5G-nettet.

Hvor Apples konkurrenter som Samsung og Huawei allerede har lanceret 5G-telefoner, ventes Apple til september 2020 at være klar med tre 5G-telefoner.

Apples aktiekurs rundede 200 dollar for første gang i august 2018. Siden 2009 – to år efter lanceringen af den første iPhone-telefon – er kursen næsten tidoblet.