Apple lancerer sit specielle kreditkort om få uger

Apple gør klar til at lancere sit eget kreditkort. Apple Card bliver ifølge en række nyhedsmedier rullet ud i løbet af august. Sådan lød meldingen fra selskabets topchef, Tim Cook, da han i kølvandet på offentliggørelsen af kvartalsregnskabet tirsdag aften talte med investorer.

»Tusindvis af Apple-medarbejdere bruger Apple Card hver dag i en beta-udgave, og vi planlægger at begynde udrulningen af Apple Card i august,« sagde han således på telekonferencen.

Det er ikke et helt almindeligt kreditkort, Apple er på vej med. I udgangspunktet er det et virtuelt et af slagsen, der lagres i Apple Wallet på ens iPhone. Men man kan også få et fysisk kreditkort, og det kommer til at adskille sig fra de kreditkort, vi kender i dag.

For det første vil det i vanlig Apple-stil ikke bare være lavet af almindelig plastic. Det bliver i stedet lavet af titanium, hvor ens navn bliver indgraveret med laser. Og udover det og Apples berømte ikon kommer der faktisk ikke til at være andet på kortet. I modsætning til de nuværende kreditkort er der nemlig ikke nogen udløbsdato eller de sædvanlige 16 cifre foran på kortet. Eller nogen trecifret kode bagpå.

I stedet genereres disse numre tilfældigt for hver transaktion, man foretager sig. Tallene genereres også på mobilen, og det skulle være med til at øge sikkerheden. Det bliver alt andet lige sværere at udnytte et stjålet kreditkort, hvor der ikke er nogen tal på. Og derudover skal man så bruge enten fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse på telefonen, der er knyttet til kortet.

Skal mindske iPhone-afhængighed

Apple har lavet kreditkortet i samarbejde med Goldman Sachs, som står for selve bankdelen, og teknologikæmpen lover, at Goldman Sachs hverken kan se eller spore, hvor du har handlet, hvad du har købt, eller hvor mange penge du har brugt.

Apples kreditkort udnytter MasterCards betalingsinfrastruktur, så det burde derfor kunne bruges overalt i verden, når det først er lanceret.

Apple får på nuværende tidspunkt en lille andel, når brugere benytter Apple Pay, men den andel vil blive større, hvis Apple selv udbyder det kort, som der betales med. Dermed skulle det gerne medvirke til at forstærke den tendens, som Apple gerne vil understøtte - nemlig mindre afhængighed af indtægterne fra salget af iPhones.

Tirsdagens regnskab viste, at salget af iPhones i det seneste kvartal udgjorde 48 pct. af Apples samlede omsætning, hvilket er den laveste andel siden 2012. Ganske vist faldt salget af iPhones med 12 procent, men andre dele af forretningen viste stærk vækst.