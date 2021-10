Apple arbejder på ny teknologi: Vil overtage kontrollen med din bil

Lyt til artiklen

I øjeblikket bruger millioner af bilister verden over Apples populære produkt Apple Carplay til at høre musik og finde vej, når de kører bil.

Men i fremtiden skal man også kunne bruge sin iPhone til at styre radioen, sæderne og temperaturen i bilen. Apple arbejder nemlig på et nyt projekt, der skal udvide Carplays indflydelse på bilen. Det skriver Bloomberg på baggrund af kilder med kendskab til projektet.

Internt går projektet under navnet »IronHeart«, og det er stadig i sin tidlige fase. Blandt andet kræver projektet, at bilfabrikanterne går med på projektet og giver Apples teknologi indflydelse på bilens systemer.

Det nye IronHeart-projekt vil være Apples største reelle initiativ på bilmarkedet, siden Carplay blev introduceret i 2014. Apple har dog ikke ønsket at udtale sig om sine bilplaner, skriver Bloomberg.

Apple bil på vej?

Carplay og det hemmelige nye IronHeart-projekt er en understregning af, at Apple har interesse i bilmarkedet.

Der har dog også sværmet rygter om, at den amerikanske virksomhed var i gang med at udvikle sin egen bil. Ifølge Bilmagasinet er det en »dårligt bevaret hemmelighed«, at Apple gerne vil bygge en elbil, og at virksomheden i det skjulte har arbejdet på et elbilprojekt siden 2014.

Indtil videre har ingen af techmastodontens forsøg på at lave noget, der minder om en køredygtig bil, haft den store succes. Ifølge Bilmagasinet har Apple ellers investeret i startupvirksomheden drive.ai og samarbejdet med virksomheden Zoox, der specialiserer sig i at udvikle selvkørende biler. Det har dog ikke materialiseret sig i konkrete planer om en selvkørende Apple-bil endnu.

Selvom Apple viser interesse i bilbranchen, er det stadig iPhonen, der er virksomhedens største aktiv. Sidste år stod mobiltelefonen for halvdelen af virksomhedens salg på 138 milliarder dollar. Det svarer til omkring 887 milliarder kroner.