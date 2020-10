Apple arbejder i hemmelighed på egen søgemaskine

Apple er i hemmelighed ved at forberede sin egen søgemaskine, der kan konkurrere med Google, som nu er kommet i myndighedernes søgelys i en af de hidtil største konkurrencesager i USA.

En forholdsvis ubemærket ændring i den seneste udgave af Apples mobilsoftware, iOS 14, afslører, at Apple er begyndt at vise sine egne søgeresultter og links direkte til netsteder, når man søger direkte fra startskærmen, hvor søgefeltet trækkes ind fra venstre sammen med dagens overblik, skriver den britiske finansavis Financial Times.

Apple nappede Google-topchef

Dette kan blive grundstenen til et senere mere omfattende angreb på Google, mener flere kilder, som avisen har talt med.

Det er kun to og et halvt år siden, at Apple ansatte John Giannandrea, der stod for Googles søgninger. Han bragte otte års erfaringer med sig fra verdens mest populære søgemaskine, der i både USA og Europa bruges til over 90 procent af alle internetsøgninger, selv om der findes adskillige alternativer som Microsofts Bing, Startpage.com, Qwant og DuckDuckGo.

Apples oprustning kan være et værn mod at stå forhutlet tilbage, såfremt det lykkes for myndighederne at vinde en kæmpe konkurrencesag, som det amerikanske justitsministerium i sidste uge sammen med statsanklagerne i en række amerikanske delstater indledte mod internetgiganten Google. Der er tale om den største konkurrencesag i mange årtier.

Af anklageskriftet fremgår, at Google betaler 8 til 12 milliarder dollar årligt for at sikre, at søgemaskinen, som er den helt centrale brik i Google-imperiet, er den, der bruges som standard til internetsøgninger på iPhone-telefoner og iPad-tablets fra Apple. Alene i kvartalet fra april til juni, som er de seneste regnskabstal fra Google, stammede 21,3 milliarder dollar (134,3 milliarder kroner) af Google-koncernens samlede omsætning på 38,2 milliarder dollar fra søgemaskinen.

Apple-søgninger i det små

I jobopslag har Apple for nylig annonceret efter ingeniører, der vil bidrage til at »definere og indføre strukturen bag Apples banebrydende søgeteknologi«.

Hvis man bruger søgemuligheden fra startskærmen af sin iPhone, kommer der resultatforslag fra Apple og ikke fra Google. Denne søgefunktion indsamler data om, hvordan omkring en milliard iPhone-ejere søger hyppigst.

Hvor Apple ellers har en historik for at sætte sig på hele paletten, er det hidtil ikke lykkes selskabet at skabe et eget alternativ til Google. Google har været fast (betalende) søgemaskine på Apple-udstyr i mere end ti år. Dog er det lykkedes Microsoft at få sin søgemaskine, Bing, gjort til standard, når Apples digitale assistent, talegenkendelsessoftwaren Siri, skal skaffe svar.

Det amerikanske analysefirma Bernstein anslog i august 2017 over for den amerikanske finansavis Wall Street Journal, at Google i 2017 lagde tre milliarder dollar (18,9 milliarder kroner) i pengekassen hos Apple for at forblive standardsøgemaskinen på Apple-udstyr.

Apple kom grumme galt fra start, da man i 2012 forsøgte at udkonkurrere korttjenesten Google Maps med sin egen Apple Maps. Apples korttjeneste var så mangelfuld og misvisende, at det førte til fyringen af den ansvarlige direktør, som under Apple-medstifter Steve Jobs havde haft en høj stjerne.

Konkurrencesager mod Google breder sig

EUs danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har lige nu flere undersøgelser i gang af de amerikanske teknologigiganter – en mod Facebook, tre mod Apple og en mod Google.

»Det er ikke for ingenting, at der har været ikke en, ikke to, men tre Google-sager allerede. Der er noget at komme efter,« sagde hun tidligere på måneden, da hun var gæst i DR-programmet »Clement kalder jorden«.

I Kina forbereder myndighederne ifølge nyhedsbureauet Reuters netop nu en konkurrencesag mod Google for at have misbrugt sin dominans over mobilsoftwaren Android, som Google ejer, til at rykke konkurrencen. Præcis det gav Margrethe Vestager i juli 2018 en rekordstor bøde på 32,3 milliarder kroner for.

Og i Italien har konkurrencemyndighederne onsdag i denne uge indledt en undersøgelse af Google for angiveligt misbrug af sin markedsstilling på det italienske onlineannoncemarked, der vurderes at være på 3,3 milliarder euro i 2019. Undersøgelsen ventes først afsluttet i november 2021.

Flere søgemaskiner – heriblandt amerikanske DuckDuckGo, tyske Ecosia og franske Qwant – har i et fælles brev i denne uge til Margrethe Vestager bedt hende om at tage »et nyt kig« på Googles dominans inden for internetsøgninger. De opfordrer i første omgang til, at alle partnerne mødes for at gennemgå klagepunkterne, som navnlig gælder for Android-telefoner, hvor de mindre søgemaskiner føler det meget svært at skabe lydhørhed hos brugerne.

Omkring 86 procent af samtlige nyproducerede smartphones fødes på fabrikkerne med Android som mobilsoftware, hvor de godt 14 procent anvender Apples iOS.