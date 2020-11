Anders Holchs parløb med smykkedesigner får coronalussing

Modekongen Anders Holch Povlsens samarbejde med smykkedesigneren Julie Sandlau er hårdt ramt af forårets coronalukkede butikker. Bestseller-milliardæren har siden 2017 været medejer af smykkekæden Julie Sandlau, der i et frisk regnskab kommer ud med et underskud på 6,3 mio. kr.

Julie Sandlau A/S kører med skævt regnskabsår, der er afsluttet ved udgangen af juli, så forårets omfattende nedlukning af blandt andet butikker i storcentre er altså indregnet. Det får bruttofortjenesten til at falde med tre mio. kr. til 20,8 mio. kr. Underskuddet på 6,3 mio. kr. er en kraftig forværring i forhold til året før, hvor der var et beskedent underskud på en halv mio. kr.

Anders Holch Povlsen købte sig først på året i 2017 til bestemmende indflydelse i smykkekæden, efter at Julie Sandlau havde brændt sig på et samarbejde med Jesper »Kasi« Nielsen. Julie Sandlau skød 20 mio. kr. i Kasi-Jespers forsøg på at etablere smykkekæden Endless, men dette endte i en konkurs, hvorunder Julie Sandlau blev hårdt ramt. Efterfølgende tabte Julie Sandlau over 30 mio. kr. og stod med en blinkende negativ egenkapital på 13 mio. kr., så der var brug for akut hjælp.

Julie Sandlau havde forinden i en årrække samarbejdet med Bestseller-koncernen, idet hun har leveret smykker til Bestsellers eget smykkebrand, Pieces, så da økonomien var truet efter konkursen i Endless, var kontakten allerede knyttet til Anders Holch Povlsen.

Det endte med, at rigmanden skød 50 mio. kr. i Julie Sandlau A/S for 47,6 procent af aktierne. Anders Holch Povlsen har dog sikret sig en hånd på styrepinden, idet han sidder på 50,1 pct. af stemmerettighederne. Julie Sandlau og ægtemanden, Dennis Sandlau Jacobsen, sidder hver på 24,5 pct. af aktierne.

Julie Sandlau er nu selv tilbage i en mere aktiv rolle i smykkevirksomheden. Først i denne måned overtog hun posten som administrerende direktør fra Rasmus Rask, der havde siddet på posten i halvandet år.