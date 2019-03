Amerikansk rival øger presset på Novo med billig insulin til halv pris

Midt i stigende politiske krav om lavere priser på insulin i USA gør Novos amerikanske ærkerival, Eli Lilly, klar til at sende en kopiversion af sit eget storsælgende insulin, Humalog, på markedet i USA.

Det nye kopimiddel vil ifølge det amerikanske selskab bestå af det samme molekyle som Humalog, men listeprisen på insulinkopien vil være 50 procent lavere end originalen.

Eli Lillys Humalog er en hurtigtvirkende insulin, som konkurrerer intenst med en tilsvarende insulintype fra Novo Nordisk. De to ærkerivaler sidder uhyre tungt på det amerikanske marked for hurtigtvirkende insulin. Begge selskaber har en markedsandel på knap 49 procent med en lille føring til Eli Lilly.

»De betydelige rabatter, som vi giver på insulin, gavner ikke alle patienter direkte. Det skal ændres,« siger David A. Ricks, der er topchef i Eli Lilly, i en meddelelse.

De globale medicinalselskaber afleverer hvert år meget store milliardbeløb til især tre magtfulde medicinindkøbere i USA. Det er dog ikke alle patienter, der får adgang til de rabatter i et yderst kringlet amerikansk sunhedssystem.

Har fanget politisk budskab

Eli Lilly sender dermed et signal om, at selskabet har lyttet til kritikken af branchens priser i USA, hvor både eksperter, politikere og patienter har været i oprør over tårnhøje insulinpriser.

De tre store insulinproducenter Novo Nordisk, Sanofi og Eli Lilly har i USA hævet deres listepriser på flere insulinpræparater med flere hundrede procent over de seneste 10-15 år og været i søgelyset hos både myndigheder og politikere i den seneste tid.

Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen modtog i forrige uge et brev fra det amerikanske senats finanskomite, hvori kravet lød, at det danske medicinalselskab skal udlevere en række forretningshemmeligheder om sin prispolitik i USA.

Novo Nordisk bliver i brevet bedt om at oplyse sine såkaldte listepriser, hvad indtjeningen er på de enkelte produkter - og ikke mindst - oplyse, hvor store rabatter Novo afleverer til de magtfulde amerikanske medicinindkøbere.

Der er blevet sendt tilsvarende skrivelser af sted til både Eli Lilly og franske Sanofi. De tre medicinalselskaber sidder på omkring 90 procent af det globale insulinmarked og producerer al den insulin, som anvendes i USA.

I slutningen af januar satte politikere fra Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, en lignende undersøgelse i gang. Også her er politikernes formål at undersøge, hvorfor priserne på insulin er steget så voldsomt i USA.

»Moralsk frastødende«

Det er dog ikke kun insulinproducenter, der er kommet i skudlinjen. Topchefer fra den globale medicinalbranche måtte i sidste uge stå skoleret i det amerikanske senat, som havde indkaldt til høring om landets medicinpriser. Under den beskrev amerikanske senatorer medicinalselskabernes priser som værende »moralsk frastødende« og øgede dermed trykket på en branche, som længe har været under politisk pres.

»Medicinalproducenter opfører sig, som om patienter og skattebetalere er ulåste hæveautomater fyldt med penge, som bare kan trækkes ud,« sagde Ron Wyden, Demokraternes ledende medlem af Senatets finanskomite under sidste uges høring af syv medicinalchefer.