Amazons hemmelige skotske søuhyre hev syv milliarder ekstra hjem i overskud

Internetgiganten har brugt hemmelige algoritmer til at hæve priserne og dermed pumpe sit overskud op ved at trække penge ud af amerikanernes pengepunge, siger USAs konkurrencemyndigheder, som har lagt sag an for konkurrenceforvridning.