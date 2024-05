Virksomheder Abonnement

Afdelingsdirektør beskyldes for at holde hånden over hvidvask. Nu går bank i flyverskjul

I TV 2-dokumentaren »Den sorte svane« kommer det frem, at en advokat har hjulpet en rocker med at flytte store millionbeløb gennem sin klientkonto i Sparekassen Danmark. Det blev muligt, påstår advokaten, fordi afdelingsdirektør holdt hånden over hende. Banken har ingen kommentarer overhovedet til påstanden.