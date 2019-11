Årets julegave er ... en mobilskuffe

En særlig skuffe, hvor man kan lægge mobiltelefonen fra sig, er udråbt som årets julegave.

Det er det svenske analysefirma Handelns Utredningsinstitut (HUI), som for 32. år i træk har udpeget vinderen. Kriterierne, som skal opfyldes, er, at produktet skal være en nyhed eller have vakt interesse i løbet af året.

Behov for en pause

Mobilskuffen er en skuffe, hvor man kan sætte sin mobiltelefon fra sig, når man gerne vil koble lidt af eller direkte forsøge at trappe et overdrevent mobilforbrug ned. Skuffen – eller holderen – kan både være en, man køber, en, man allerede har derhjemme, eller en, som man selv laver.

Modeller med plads til op til seks parkerede telefoner kan købes flere steder på nettet til omkring en svensk hundredkroneseddel.

»Svenskerne reflekterer mere og mere over telefonens anvendelsesområde og forsøger nu i langt højere grad at justere deres adfærd derefter. Allerede i dag findes der f.eks. app for at kunne styre sin skærmtid. Mobilskuffen er et hjælpemiddel til de tider på dagen, hvor man gerne vil lægge mobiltelefonen fra sig for i stedet at læse en bog, sove eller være sammen med familien,« siger Jonas Arnberg, der er adm.direktør for HUI Research.

– men de vil hellere have ... en bog!

I 2018 var årets julegave genbrugstøj som udtryk for den øgede omtanke og bekymring for klimaet. I 2017 var det elcyklen, i 2016 VR-briller, som bruges til at træde ind i bl.a. spil og opleve den digitale verden tredimensionelt, og i 2015 stod robotstøvsugeren frem som årets julegave.

Prissammenligningstjenesten Pricerunner har sammen med analysefirmaet Kantar Sifo spurgt 1.000 svenskere om, hvad de ønsker sig allermest til jul. Og det er ikke en mobilskuffe men derimod – og måske noget overraskende – en bog, vel at mærke en fysisk bog.

»Mest interessant er det, at det er unge mennesker i alderen 18-29 år, som allerhelst vil have bøger. I julen ser det ud til, at vi alle vil have en pause fra alle de digitale og sociale medier,« siger Pricerunners direktør, Nicklas Storåkers, om undersøgelsen.

HUI Research forventer i øvrigt, at årets juleomsætning i detailhandelen i Sverige vil vokse med tre procent og nå 79,8 milliarder svenske kroner (55,9 mia. danske kroner) og dermed sætte ny rekord. Også sidste år steg den samlede detailhandel med tre procent. Årets fremgang svarer til, at hver svensker i december bruger 1.300 svenske kroner mere end på årets andre måneder.