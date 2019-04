»3« skovler kunder og penge ind

Mobilkunderne strømmer fortsat ind til teleselskabet »3«, som siden nytår har hentet 26.000 flere abonnenter til sig selv og lavprisselskabet Oister, samtidig med at der kommer væsentligt flere penge i pengekassen.

»3« har nu 1.357.000 mobilkunder i Danmark, viser kvartalsregnskabet, der kom onsdag morgen. Dermed fortsætter »3« støt mod sin nærmeste konkurrent, Telia, der er nummer tre i Danmark efter TDC og Telenor. Ved udgangen af 2018 var der kun 120.000 mobilkunder til forskel mellem de to.

»3«s administrerende direktør, Morten Christiansen, der har stået i spidsen for »3« siden 2005 og dermed er den længstsiddende danske teletopchef, har ikke lagt skjul på, at han går efter 1,5 millioner mobilkunder i Danmark.

Langt bedre resultat

»3«s omsætning i januar-marts er dalet fra 647 millioner kroner for et år siden til nu 622 millioner. Til gengæld er driftsresultatet vokset fra 147 til 216 millioner kroner, og overskudsgraden er vokset fra 23 til 34,7 procent.

»Vi har klaret os godt i alle kanaler i dette kvartal. Vi er naturligvis rigtigt godt tilfredse med kvartalets fremgang, som bringer os fint fra start i forhold til at nå årets mål,« siger Morten Christiansen i en kommentar og fremhæver, at kundetilfredsheden ligger »på et historisk højt niveau«.

»3« har navnlig haft succes med at skaffe de forhadte roamingpriser i stadig flere lande. Senest kom Israel på listen op til påske, og »3« ligger således langt foran sine danske konkurrenter, når man tæller antallet af lande op, hvor der ikke længere skal betales ekstra for at bruge mobil- og dataforbindelsen.

Optrapning af bredbåndskrigen

I februar lancerede »3« tilbud om mobilt bredbåndsabonnement til privatkunderne, hvor man kan få en terabyte data for 230 kroner om måneden. Oister, som konkurrerer intenst med det Telenor-ejede lavprisselskab CBB, fulgte trop i marts.

I marts købte »3« adgang til at kunne bruge mobilfrekvenser på 700 og 900 Megahertz-båndene, både til udbygning af 4G-mobilnettet og som forberedelse til det kommende 5G-mobilnet. »3« endte med at skulle betale 485 millioner kroner over en tiårig periode for rettighederne.

I februar indgik »3« desuden aftale med TDC om fremover at bruge TDCs net, hvor »3«s eget ikke dækker i Danmark. Det har hidtil været Telia, der har betjent »3«-kunderne. Der er tale om Danmarks allerstørste teleaftale.

I slipstrømmen af TDC i Huawei-balladen

»3« ejes med 60 procent af hongkongkonglomeratet Hutchison Whampoa, som har en af Asiens rigeste mænd, Li Ka-shing, i spidsen, mens de resterende 40 procent af selskabet, som også arbejder i Sverige, ejes af den svenske milliardærfamilie Wallenbergs investeringsselskab, Investor AB.

»3« har ligget i slipstrømmen af TDC i debatten om brugen af den kinesiske mobilgigant Huaweis udstyr til telenet. TDC valgte for en måned siden at skifte tilbage til svenske Ericsson efter seks år hos Huawei, men »3« får fortsat både selve sit kernenetværk og udstyr til master og antenner fra Huawei og er glad for aftalen.

»3« er den første af de fire store teleselskaber herhjemme, som aflægger regnskab for 1. kvartal. Svensk-finske Telia kommer med sine tal 25. april, norske Telenor fremlægger regnskab 30. april, og danske TDC venter til 16. maj.