Test dig selv: Kan du løse matematikopgaver, gymnasieelever får?

»Halvdelen af eleverne kan ikke svare på, hvad 7+5x4 giver.« »Det er problematisk for en stor del af eleverne at sætte punkter i et koordinatsystem.« »En chokerende stor andel af eleverne, har stadig svært ved ting, de burde have lært i 8. og 9. klasse.«

Sådan lød det torsdag i Berlingske fra gymnasielærere, matematiklærerforeninger og en ekspert fra KU, da de fortalte om gymnasieelevers matematiske evner på B-niveau. Og i dag fortæller Berlingske, at flere gymnasielærere i en ny undersøgelse beskriver problemerne med matematikundervisningen som »alvorlige«.

Men hvad forventes det egentligt, at eleverne kan?

Berlingske har bedt Kristoffer Martinsen, gymnasielærer i matematik og faggruppeleder i matematik ved Gefion Gymnasium, om at lave opgaver, som ligner nogle af dem, gymnasieelever på B-niveau blev stillet til deres skriftlige eksamen i år.

Opgaverne er smagsprøver på eksamenslignende opgaver til første delprøve. Her har eleverne hverken lommeregner eller computer, men en formelsamling til rådighed.

Til den rigtige eksamen er der ikke angivet svarmuligheder, hvilket gør nogle opgaver væsentligt sværere, ligesom mange eksamensopgaver også er ledsaget af en længere tekst og grafer.

Test her, om du kan løse opgaverne: