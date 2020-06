Nyt studie viser, at du kan blive smittet med coronavirus ved at inhalere luftpartikler fra andres afføring

Gennem de seneste måneder har danskerne holdt afstand, gjort rent og sprittet af som aldrig før for at mindske risikoen for yderligere smitte med covid-19. Men nu viser et nyt studie, at vi også er nødt til at overveje, hvordan vi undgår at smitte andre med det, der forlader vores krop, når vi går på toilettet.

Studiet viser nemlig, at coronavirussen ikke kun overføres fra person til person via dråber fra luftvejene gennem eksempelvis host og nys, men at den derimod også kan gives videre gennem afføring.

Årsagen til det er, at når vi skyller ud efter at have været på toilettet, så er det ikke kun den mindre fornøjelige lugt, der bliver hængende i luften.

Det gør adskillige små luftpartikler - såkaldte aerosoler - nemlig også - og de kan faktisk blive hængende ganske længe.

Det fremgår af studiet, som beskrives i The New York Times, at partiklerne, der stammer fra vores afføring, hvirvles over 90 centimeter op i luften, når vi skyller ud.

Som om det ikke var rigeligt nok, så sætter studiet også fokus på, at det ikke bare er enkelte dråber, der tales om. Derimod er det op mod 6.000 små dråber, der efterfølgende kan blive hængende så længe i luften, at den næste person, der benytter sig af toilettet, kan inhalere dem og dermed blive smittet med coronavirus, såfremt den foregående toiletgæst bar smitten.

Dertil kommer, at partiklerne selvfølgelig også kan lande på diverse overflader som eksempelvis dørgreb, toiletbørster og andre ting på toilettet, der befinder sig inden for en meters afstand af kummen, hvorfra smitten også kan spredes fra person til person.

Coronavirus kan sætte sig i tyndtarmen

Studiet er oprindeligt udgivet i tidsskriftet »Physics of Fluids« tirsdag, og dets resultater åbner selvsagt op for en lang række problemstillinger, der får håndsprit til at ligne vand.

Som om det ikke var nok, beskriver studiet også, at undersøgelser har vist, at mens coronavirussen typisk overføres gennem luftvejene, så kan den altså også sætte sig i cellereceptorer i tyndtarmen.

Ji-Xiang Wang, forsker ved Yangzhou University, er medforfatter til studiet, og han er ikke i tvivl om alvoren af studiets resultater.

»Det er meget alarmerende,« siger han ifølge The New York Times.

Eksperter har gentagne gange gjort klart, at coronavirussen har afsløret en lang række problematikker i vores samfund, når det gælder hygiejne og risikoen for smitte, og nu har det nye studie altså givet os mere at tænke over.