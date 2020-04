Nyt studie: Din kat kan blive smittet af coronavirus – men nok ikke din hund

Din kat kan blive smittet med den nye coronavirus, der aktuelt rider verden som en mare.

Det konkluderer forskere fra det veterinære institut i den kinesiske by Harbin efter studier af smitte hos katte og en række andre dyrearter.

De har også fundet tegn på, at katte kan smitte andre katte med virussen.

Men før man går i begyndende panik over sin Pjevs derhjemme – og eventuelt lukker den ud i bryggerset med bind for snuden – bør man være klar over, at der ikke er dokumentation for, at en smittet kat også kan smitte mennesker.

Ingen smitte mellem hunde og grise

Hundeejere kan angiveligt tage det mere roligt, for forskerne fandt ingen tydelige tegn på, at menneskets bedste ven for alvor kan blive smittet. Det samme gælder kyllinger, ænder og svin.

Det skriver det videnskabelige tidsskrift Nature.

Forskningsresultaterne er baseret på laboratorieforsøg, hvor et mindre antal af de nævnte dyr blev udsat for store doser af den nye coronavirus SARS-CoV-2.

Resultaterne synes i nogen grad at harmonere med et tilfælde i Belgien, hvor en kat fik symptomer på den nye sygdom covid-19, efter at dens ejer var blevet smittet. Blandt andet kastede katten op, fik diarré og åndedrætsbesvær.

Efterfølgende sendte katteejeren prøver af kattens opkast og afføring til et laboratorium, hvor man kunne bekræfte, at der var SARS-CoV-2-virus i prøverne.

Kattesmitte i bur

I Hongkong kan man på tilsvarende vis berette om to hunde, der uafhængigt af hinanden blev testet svagt positive for ny coronavirus, men uden at udvikle tydelige symptomer.

Men tilsyneladende er der grund til at være noget mere bekymrede for katte, for forsøget i Kina viste som nævnt, at katte efter alt at dømme kan smitte andre katte med virussen.

Forskerne anvendte fem virusinficerede katte til forsøget, og tre af dem blev sat i bur med tre andre katte, der ikke var smittet. I prøver fra en af de usmittede katte fandt forskerne efterfølgende dna fra virussen, hvilket antyder smitteoverførsel i buret.

Hunde kan i sjældne tilfælde tilsyneladende blive smittet af ny coronavirus. Men de får stort set ikke symptomer, og meget peger på, at inficerede hunde ikke kan smitte andre hunde. Fold sammen Læs mere Læs mere

Ifølge Nature understreger forskerne imidlertid, at ingen af de inficerede katte fik synlige symptomer på sygdom, samt at der tilsyneladende kun skete smitteoverførsel til en enkelt af de tre katte, der ikke var inficeret fra begyndelsen.

Det antyder, at virussen ikke smitter særlig let mellem katte.

Men reelt kan studiet ikke besvare spørgsmålet om, hvorvidt inficerede katte kan smitte mennesker.

I USA anbefaler det nationale center for sygdomsforebyggelse, CDC, at mennesker, der er smittet med ny coronavirus, begrænser kontakten til deres kæledyr.