Meteorologer advarer: »Ekstrem« hede på vej op fra Sahara

En voldsom og for årstiden usædvanlig tidlig hedebølge af »ekstrem« karakter er begyndt at bølge op gennem Europa fra Sahara, Spanien og Italien.

Sådan lyder advarslen fra adskillige vejrtjenester, herunder det franske Meteo-France og det amerikanske AccuWeather.

I Frankrig forventer man, at hedebølgen begynder søndag, især i den østlige del af landet, hvor temperaturerne kan nå helt op på 35 til 40 grader.

Meteo-France skriver, at hedebølgen bliver relativt kort, men at den bliver bemærkelsesværdig på grund sin intensitet og tidlige ankomst. Samtidig opfordrer franske myndigheder til, at parker holdes åbne for ly og nedkøling af fattige og hjemløse, skriver CNN.

I Tyskland advarer vejrtjenesten Deutscher Wetterdienst på Twitter om en »ekstrem hedebølge«, der vil kulminere onsdag eller torsdag i den kommende uge med temperaturer på op til 37-38 grader i det sydtyske og mellem 31 og 34 grader i Nordtyskland. I Berlin kan kviksølvet dog muligvis ramme hele 37 grader.

Nutzen Sie die beiden kommenden Nächte zum #Durchlüften. Ab Montag wird heiße Saharaluft über Frankreich nach Deutschland geführt und uns erwartet voraussichtlich eine extreme #Hitzewelle, die am Mittwoch oder Donnerstag ihren Höhepunkt erreicht. /V pic.twitter.com/hcAmYifKWR — DWD (@DWD_presse) June 20, 2019

Det amerikanske vejrcenter Weather Underground spår da også, at man i dele af Nord- og Vesteuropa må se frem til »nogle af de varmeste junitemperaturer nogensinde målt«.

Også herhjemme kan man godt begynde at finde både solcremen og strandsandalerne frem, men helt så varmt som i Tyskland bliver det ikke.

TV2 Vejr forventer op til 31 grader på onsdag i Sønderjylland samt 29-30 grader på Lolland-Falster og Midtsjælland. På DMI siger den vagthavende meteorolog til Berlingske, at man - som det ser ud lørdag eftermiddag - generelt må forvente 23 til 28 grader herhjemme tirsdag-onsdag og måske op til 30 grader i Sønderjylland.

Drik saftevand!

Men det er tilstrækkeligt til, at DMI advarer især svage og ældre danskere mod dehydrering.

»Man skal sørge for at drikke meget vand - og ikke kun postevand. Noget af væsken må meget gerne være sukkerholdig saftevand, og samtidig skal man sørge for at få tilstrækkelig med salt,« lyder opfordringen fra meteorolog Mette Wagner.

Ifølge AccuWeather er den ventede intense europæiske hedebølge bl.a. et resultat af kraftige højtryk over det centrale og østlige Europa, og det skubber meget varm luft fra Afrika op over det europæiske kontinent.