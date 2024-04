Videnskab Abonnement

Kæmpe studie: Så meget øger motion dine chancer for at overleve covid-19

Det er videnskabeligt accepteret, at fysisk aktive mennesker generelt er sundere og mindre syge end de stillesiddende. Men nu sætter et nyt og stort studie for første gang tal på den overraskende kraftige effekt i forhold til coronasmitte. Dansk intensivlæge forklarer, at det nærmest kræver superkræfter at kæmpe mod alvorlig covid-19.