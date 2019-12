Kæmpe klat af hedt havvand forbløffer videnskaben

Hvis man går til den stik modsatte side af Danmark på planeten, havner man i den sydlige del af Stillehavet – nær Chathamøerne sydøst for New Zealand.

Her er havvandet aktuelt så usædvanlig varmt, at det overrasker videnskaben. Helt op til seks grader varmere end normalt er vandet. Tilmed dækker det hede havvand et areal på over en million kvadratkilometer eller omkring 25 gange mere end Danmarks areal.

»Det er det største område med over middel opvarmning på planeten i øjeblikket. Normalt er temperaturen der omkring 15 grader celsius, men i øjeblikket er der omkring 20 grader,« siger forskeren James Renwick fra universitetet i New Zealands hovedstad, Wellington, til britiske The Guardian.

Den præcise forklaring på den usædvanligt kraftige og meget omfattende havopvarmning er lidt af en gåde.

Men ifølge Renwick kan det muligvis kædes sammen med den forøgede drivhuseffekt som følge af stigende udledninger fra menneskelige aktiviteter. Men personligt hælder han mest til, at årsagen er naturlig og kan kobles til et bemærkelsesværdigt fravær af vind i farvandet – en såkaldt anticyklon.

Det særlige meteorologiske fænomen bliver skabt, når en luftmasse afkøles, trækker sig sammen og bliver mere tæt, hvilket forøger lufttrykket.

»Det er formentlig et meget tyndt lag af oceanet, der er varmet op, og i flere uger har der ikke været nogen vind til at køle det ned,« uddyber James Renwick over for avisen.

I sidste uge oplevede Australien den varmeste dag, der er målt, da maksimum-middeltemperaturen på hele kontinentet røg op på hele 41,9 grader. I kombination med udbredt tørke og en knastør blæst var det medvirkende til at udløse en række af de mest omfattende og ødelæggende skov- og naturbrande i landets historie.

Det vides ikke, om disse ekstreme temperaturer har haft indflydelse på »hedeslaget« i farvandet øst for New Zealand.

Sådan så »den kolde klat« – usædvanligt koldt havvand syd for Grønland – ud i 2015. Det er stort set den eneste større plet på kloden, der ikke synes ramt af global opvarmning.

I Atlanterhavet umiddelbart syd for Grønland har man i de senere år oplevet det stik modsatte fænomen – et større havområde med temperaturer væsentligt under det normale. Hav- og klimaforskere kalder typisk området for »den kolde klat« eller the cold blob, og det er stort set den eneste plet på klodens overflade, der generelt ikke synes ramt af global opvarmning

Den usædvanlige kulde her skyldes muligvis en svækkelse af den såkaldte termohaline cirkulation – en oceanisk strømning, der er koblet til Golfstrømmen, som blandt andet varmer Nordvesteuropa op.