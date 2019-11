Forsker advarer om »uset insektapokalypse« – men løsningen kan være dansk

Halvdelen af klodens insekter er forsvundet siden 1970, og det bør få alle alarmklokker til at ringe.

Sådan lyder advarslen i en ny rapport fra Dave Goulson, der er biologiprofessor ved universitet i Sussex og, ifølge The Guardian, blandt Storbritanniens førende miljøbiologer.

»I de sidste 50 år har vi reduceret rigdommen af dyreliv på Jorden dramatisk. Mange arter, der engang var almindelige, er nu sjældne. Vi kan ikke være sikre, men målt på antal, kan vi have mistet 50 procent af vores insekter siden 1970,« skriver Goulson i rapporten.

Reelt kan tallet dog være endnu højere, og derfor er der ikke tid at spilde, mener han.

»Det bekymrer mig, når folk siger, at vi har brug for flere studier over længere tid for at være sikre. Det ville være fremragende, men vi kan ikke vente yderligere 25 år, før vi gør noget, for så vil det være for sent,« siger Dave Goulson til The Guardian.

Den usete katastrofe

Rapporten strækker sig over 48 sider, og i et afsnit, der hedder »Den usete apokalypse«, kan man blandt andet læse, at 23 arter af bier og hvepse er blevet udryddet i Storbritannien siden 1850.

I samme afsnit henviser Goulson til en rapport fra begyndelsen af 2019, hvor en australsk forsker kiggede nærmere på de undersøgelser, der var på området.

Her konkluderede Francisco Sánchez-Bayo, forskeren bag, at 41 procent af alle insektarter er truet af udryddelse. Ifølge Dave Goulson anslås det, at der er cirka én million kendte insektarter og yderligere fire millioner ukendte arter.

»Selv om vi er årtier væk fra at have kategoriseret hele den svimlende insektdiversitet på vores klode, så tyder beviserne på, at disse skabninger forsvinder hurtigt, og det er sandsynligt, at mange af dem vil være forsvundet, inden vi overhovedet har opdaget, at de findes,« skriver Goulson i rapporten.

Han advarer samtidig mod, at det kan have store konsekvenser, hvis ikke den store nedgang i antallet af insekter stoppes. Økosystemer til både lands og i vand vil risikere at kollapse, og konsekvenserne for menneskers velbefindende vil være »dybe«, skriver Goulson.

Efterspurgt lov findes i Danmark

For at stoppe insekternes massedød foreslår Goulson at der skrues gevaldigt ned for forbruget af pesticider i naturen.

Konkret ser han gerne bindende mål for en reduktion i forbruget af pesticider. Det kan eksempelvis ske gennem en beskatning af pesticider, der er kemiske stoffer, der bruges til at bekæmpe skadedyr, ukrudt og svampesygdomme, foreslår han.

Sådan en lov eksisterer i Danmark.

Den seneste opdatering af loven skete i 2015, men de første afarter af den danske lovgivning på området kan spores helt tilbage til 1996.

For hvert pesticidmiddel udregnes en sundhedsbelastning, en miljøeffektbelastning, en miljøadfærdsbelastning og en basisafgift. Ud fra disse parametre udregner Miljøstyrelsen en afgift.

Det fremgår af en oversigt på Skatteministeriets hjemmeside, at statskassen hvert år siden 2012 har haft indtægter i størrelsesorden 440-660 millioner kroner på afgiften, der formelt set omhandler »bekæmpelsesmidler«.