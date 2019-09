Er du venstrehåndet? Så er du måske verbalt stærkere end dine højrehåndede venner

Det er et hold forskere fra University of Oxford, der har gjort opdagelserne, der viser, at der rent faktisk er forskel på hjernestrukturen hos højre- og venstrehåndede. Forskere har tidligere kigget på tvillinger, hvilket har vist, at gener er delvist styrende for, om man bliver højre- eller venstrehåndet. Men dette nye studie er det første til at identificere, hvordan venstrehåndede adskiller sig genetisk fra højrehåndede. Det skriver CNN.

En af de ting forskningen balndt andet antyder, er, at der er en sammenhæng mellem det at værevenstrehåndet og bedre verbale færdigheder.

»Dette er en spændende mulighed for i fremtiden at forske i om venstrehåndede, måske har en fordel, når det kommer til verbale opgaver. Men man skal huske, at disse forskelle kun blev set i et gennemsnit af et stort antal mennesker, og ikke alle venstrehåndede vil være ens,« siger Akira Wiberg, en af forskerne bag studiet.

Yderligere forskning skal ifølge forskerne dog foretages, for at teste om venstrehåndede reelt har en potentiel fordel på det verbale område.

Forskningen er baseret på DNA fra en britisk biobank, der samler sundhedsoplysninger fra alle briter. Der er kigget på materiale fra 400.000 personer inklusiv 38.332 venstrehåndede.

Forskningen viser også at i hjernen hos venstrehåndede, der »kommunikerer venstre og højre hjernehalvdel på en bedre koordineret måde«.

Måske årsag til skitzofreni

Forskningen viser også, at der er en sammenhæng mellem hjerneudviklingen i forbindelse med om man er højre- eller venstrehåndet og sandsynligheden for at udvikle sygdommene skizofreni eller Parkinson.

»Det har længe været kendt, at der er en smule flere venstrehåndede blandt patienter med skitzofreni end i den generelle befolkning. I kontrast til det, er der en smule færre venstrehåndede med Parkinsons end i den generelle befolkning,« siger Dominic Furniss, der også er en af forskerne bag studiet.

»Den nye forskning antyder, at disse sygdomme - sammen med aspektet om man er højre- eller venstrehåndet - er produktet af fundamentale forskelle i hjerneudviklingen, hvoraf nogle er drevet af gener«, siger Dominic Furniss.