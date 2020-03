Danmark er nu virkelig højt på listen over verdens mest coronabefængte lande

Danmark fortsætter med at skyde op ad den globale coronasmitteliste.

For to dage siden lå vi nummer otte i verden på listen over flest bekræftede smittetilfælde pr. million indbyggere.

Lørdag morgen 14. marts ligger vi på sjettepladsen, viser Berlingskes beregninger.

Det skal dog understreges, at tallene er meget usikre af grunde, vi vender tilbage til.

Samtidig optager europæiske lande nu ti af pladserne på top 15-listen over lande med den største koncentration af mennesker, der er smittet med covid-19.

Dermed står det desværre klart, at Europa i de seneste dage har oplevet en både procentvis og nominel større stigning i antallet af bekræftede smittede, end man gjorde på noget tidspunkt (officielt) i udbruddets epicenter, Kina.

Med aktuelt cirka 48.000 bekræftede smittetilfælde på dettte kontinent har Europa nu flere smittede pr. million indbygger end Kina, hvor man praktisk taget ikke har oplevet en stigning i tilfælde i de seneste dage.

Kinas landetæller ser nærmest ud til at være låst fast på 81.000 tilfælde.

Noget lignende er tilfældet i Asiens næsthårdest ramte nation, Sydkorea, hvor man i de seneste to døgn har fået beskedne 2,5 pct. flere tilfælde.

Island voldsomt ramt

I Europa er det hårdest ramte land (når man lige undtager miniputrepublikken San Marino) ganske overraskende Island, der ellers traditionelt har været opfattet som et af de sikreste steder at opholde sig, når der kommer et udbrud af en verdensomspændende epidemi – en pandemi.

Men globaliseringen er i den grad rykket til den nordatlantiske ø af ild og is. Tusinder af islændinge drog nemlig i februar på ski- og shoppingferie i Norditalien – Europas corona-epicenter.

Af samme årsag er Island med aktuelt 134 smittetilfælde og en befolkning som stor-Aarhus – 340.000 indbyggere – i undtagelsestilstand, skoler og læreanstalter er lukkede, og der er indført forbud mod forsamlinger på over 100 mennesker.

Også Norge er usædvanlig hårdt ramt med aktuelt lige omkring 1.000 tilfælde.

I det totalt coronaknæsatte Italien har man med snart 18.000 tilfælde (og 1.266 døde) fortsat langt flest smittede i Europa og har på to døgn fået knap 50 pct. flere tilfælde.

Men det er en mindre procentuel stigning end i Spanien, der desværre tordner op ad listen med voldsom spredning i samfundet. Spanien er nu nationen med næstflest tilfælde i Europa: over 5.000.

For to en halv uge siden siden havde vi herhjemme i modsætning til 38 andre lande på den daværende dagsliste fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) slet ingen tilfælde af smittede med ny coronavirus.

Nu har over 120 af klodens ca. 200 nationer bekræftede smittetilfælde, og Danmark med beskedne 5,82 mio. indbyggere er blandt de absolut hårdest ramte.

Her er Berlingskes top-15-landeliste over antal bekræftede smittede pr. mio. indbyggere. Data er hentet lørdag formiddag 14. marts, først og fremmest hos John Hopkins University.

1. San Marino: 2.388 smittede pr. mio. indbyggere

2. Island: 367 smittede pr. mio. indbyggere

3. Italien: 293 smittede pr. mio. indbyggere

4. Norge: 186 smittede pr. mio. indbyggere

5. Sydkorea: 156 smittede pr. mio. indbyggere

6. Danmark: 138 smittede pr. mio. indbyggere

7. Iran: 138 smittede pr. mio. indbyggere

8. Schweiz: 133 smittede pr. mio. indbyggere

9. Bahrain: 126 smittede pr. mio. indbyggere

10. Qatar: 116 smittede pr. mio. indbyggere

11. Spanien: 111 smittede pr. mio. indbyggere

12. Sverige: 79 smittede pr. mio. indbyggere

13. Kina: 58 smittede pr. mio. indbyggere

14. Frankrig: 55 smittede pr. mio. indbyggere

15. Belgien: 49 smittede pr. mio. indbyggere

Verden: 19 smittede pr. mio. indbyggere

Det er naturligvis et øjebliksbillede – samt et meget usikkert billede. For det første er situationen mildt sagt dynamisk, for den udvikler sig time for time, dag for dag – i alle lande. Dertil kommer, at der med meget stor sikkerhed er enorme variationer i mørketallene i talrige lande.

Store mørketal

Blandt andet regner man med, at antallet af reelle smittede i lande som USA, Iran og måske også Tyrkiet (officielt fem tilfælde) er mangefold større, end de officielle tal.

Men også i Danmark er der helt sikkert store mørketal, idet man nu - ligesom i mange andre lande - overvejende tester mennesker med svære symptomer fremfor blot smittemistænkte.

Ser man alene på Europa – og fratrækker minirepublikken San Marino med blot 33.500 indbyggere – ser den (usikre) liste således ud:

1. Island: 367

2. Italien: 293

3. Norge: 186

4. Danmark: 138

5. Schweiz: 133

Men desværre.

Hvis vi anser Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Instituts nye risikovurdering for Danmark af den nye sygdom som troværdig, må vi forvente, at næsten 600.000 danskere bliver smittet med covid-19 i løbet af de kommende ca. tre måneder.

I morgen – og om 14 dage – vil billedet se anderledes ud. Og først og fremmest være båret af væsentligt større tal.

Vi står – som WHO erklærede onsdag – midt en pandemi: en verdensomspændende epidemi.