USA går til midtvejsvalg: Her er ti opgør, du bør holde øje med

Et stort opgør venter i USA. Midtvejsvalget bliver set som en slags folkeafstemning om Donald Trumps præstation som præsident. Vinder Demokraterne et eller to kamre i Kongressen, vil det stikke en kæp i hjulet på Trump og Republikanernes politiske dagsorden.

Stemmesedlerne afspejler den polarisering, der i de seneste år er blevet tegnet tydeligere op i USA: Blandt Demokraterne er der flere minoriteter og kvinder på stemmelisterne end tidligere, og hos Republikanerne er mange kandidater nu sprunget ud som erklærede Trump-tilhængere.

Her er de ti mest spektakulære opgør, du skal holde øje med under midtvejsvalget, hvor der både skal findes medlemmer til Repræsentanternes Hus og Senatet samt stemmes om guvernørposter i mange stater.

Senatet

I dag har Republikanerne snævert flertal i Senatet. 51 pladser ud af 100. Det vil sige, at Demokraterne blot skal stjæle to mandater for at fremtvinge et magtskifte. Men det bliver vanskeligt.

For kun 35 sæder ud af Senatets 100 er på valg, og 26 af dem er allerede besat af Demokraterne. Det vil sige, at Demokraterne på én gang skal forsvare alle deres sæder, mens de skal snuppe yderligere to fra Republikanerne.

Ifølge meningsmålingswebsitet, FiveThirtyEight, er der omtrent 83 procents sandsynlighed for, at Republikanerne bevarer magten i Senatet. Her er fem stater, hvor det bliver særligt spændende:

1. Texas: Beto O’Rourke (D) vs. Ted Cruz (R)

Texas er typisk en republikansk stat. Men forud for senatsvalget er der overraskende tæt løb mellem statens to kandidater: Den siddende republikanske senator, Ted Cruz, er oppe imod Demokraternes nye håb, Beto O’Rourke.

O’Rourke bliver kaldt en hvid Obama. Han spiller guitar og står på skateboard. Og flere medier spekulerer da også i, om det demokratiske fænomen kan være en mulig præsidentkandidat allerede ved valget i 2020. Han går blandt andet til valg med løfter om at ville forbedre mulighederne for, at udokumenterede migranter kan få amerikansk statsborgerskab.

Ted Cruz og Donald Trump hadede hinanden, da de kæmpede om at blive Republikanernes kandidat til præsidentvalget i 2016. Trump kaldte dengang Cruz for »Lyin' Ted.« I dag kalder Trump ham »Beautiful Ted.« De to tidligere rivaler har fundet ind i en nødvendig alliance, siden Texas er kommet under pres.

Texas har ikke valgt en demokratisk senator siden 1994, og ifølge meningsmålinger står Ted Cruz også til at løbe med en snæver sejr.

2. North Dakota: Heidi Heitkamp (D) vs. Kevin Cramer (R)

I North Dakota, som Trump vandt stort ved præsidentvalget i 2016, står Demokraterne til at miste en stol. Den siddende demokratiske senator, Heidi Heitkamp, er kommet i problemer, efter at hun stemte imod udnævnelsen af Brett Kavanaugh som højesteretsdommer – et upopulært træk i en stat, hvor der ifølge meningsmålinger var flertal for Kavanaughs udnævnelse på trods af anklager om seksuelle krænkelser.

Det har givet vind i sejlene for hendes republikanske modkandidat, Kevin Cramer, som har brugt Kavanaugh-sagen mod hende i valgkampen. Efter Heidi Heitkamp stemte nej til Kavanaugh, har Cramer blandt andet beskyldt hele #MeToo-kampagnen for at være præget af offermentalitet. Cramer fører i meningsmålingerne nu.

3. Arizona: Kyrsten Sinema (D) vs. Martha McSally (R)

I Arizona, der ligger på grænsen til Mexico, kan den hede debat om immigration og grænsemur for alvor mærkes. Den republikanske kandidat, Martha McSally, har under valgkampen bevæget sig tættere på Trump og støtter nu grænsemuren. Men hun har en hård kamp forude, selv om den ledige senatorplads i Arizona også før var republikansk.

31 procent af statens indbyggere er latinamerikanere. Og McSally står i et helt død løb mod den demokratiske kandidat, Kyrsten Sinema.

4. Tennessee: Phil Bredesen (D) vs. Marsha Blackburn (R)

Vi skal tilbage til starten af 90erne for at finde den seneste demokratiske senator fra sydstaten Tennessee. Demokraterne har nok brug for en sejr her for at lave en overraskelse i senatet, men kandidaten Phil Bredesen er bagud. Han har dog fået hjælp fra en uventet kant: Superstjernen Taylor Swift.

Sangerinden bekendte tidligere på måneden for første gang politisk kulør og opfordrede vælgerne i hjemstaten til at stemme demokratisk. Hendes opfordring fik flere hundrede tusinde mennesker – særligt unge – til at melde sig som vælgere i Tennessee og resten af USA. Det har hjulpet på Bredesens meningsmålinger.

5. Nevada: Jacky Rosen (D) vs. Dean Heller (R)

Dean Heller er nok den mest sårbare republikanske senator. Og Demokraternes Jacky Rosen skal vinde i Nevada, hvis partiet skal gøre sig håb om at overtage Senatet.

Ved præsidentvalget vandt Hillary Clinton Nevada, og ifølge The New York Times er der i staten registreret mere end 60.000 flere demokratiske vælgere, end der er republikanske vælgere. Samtidig er statens latinamerikanske befolkning vokset. Jacky Rosen håber, at den skiftende demografi kan hjælpe hende til en sejr.

Der er dømt dødt løb mellem de to kandidater ifølge meningsmålingerne.

Repræsentanternes Hus

I Repræsentanternes Hus er alle 435 sæder på valg, så her har Demokraterne bedre muligheder for at fravriste majoriteten fra Republikanerne end i Kongressens andet kammer, Senatet. Hvis Demokraterne skal vinde Huset, skal de have 24 sæder flere, end de fik sidste gang.

Så stor fremgang har Demokraterne kun haft to gange på de seneste 50 år. Men ifølge FiveThirtyEight er der 85 procent sandsynlighed for, at det lykkes. Her er tre valgdistrikter, som er værd at holde øje med.

6. Californiens 48. valgdistrikt: Harley Rouda (D) vs. Dana Rohrabacher (R)

Californiens 48. valgdistrikt består primært af det velhavende Orange County og plejer at falde ud til Republikanerne. Men det kan ændre sig i år. For her spøger efterforskningen af Ruslands indblanding i Trumps valgsejr i 2016.

Dana Rohrabacher, som længe har siddet i Kongressen for Republikanerne, får massiv kritik for sin støtte til Rusland og landets præsident, Vladimir Putin. Det kan betyde, at han ved dette valg mister sin plads i Repræsentanternes Hus til sin demokratiske modstander, Harley Rouda.

Rouda har tidligere selv været Republikaner, men stiller nu op for Demokraterne.

7. Kentuckys 6. valgdistrikt: Amy McGrath (D) vs. Andy Barr (R)

Kentucky er en af de stater, hvor Donald Trump i 2016 vandt en storsejr. Og ved midtvejsvalget i år forventes de fleste af statens distrikter da også at være malet i Republikanernes røde farver, når valget er forbi. Men i statens 6. valgdistrikt er den prognose knap så sikker.

Her står den republikanske kandidat, Andy Barr, som har siddet i Repræsentanternes Hus siden 2013, pludselig over for en modstander, som kan slå ham: den populære Demokrat, Amy McGrath. Hun har tidligere været pilot i marinekorpset, hvor hun fløj kampfly. Hendes valgvideo gik straks viralt, da hun besluttede sig for at stille op.

Lige nu peger meningsmålingerne på dødt løb mellem de to kandidater.

8. New Yorks 14. valgdistrikt: Alexandria Ocasio-Cortéz (D) vs. Anthony Pappas (R)

Foto: Drew Angerer.

Den 28-årige Demokrat fra New York, Alexandria Ocasio-Cortéz, er så godt som garanteret en sejr i New Yorks 14. valgdistrikt. For et år siden arbejdede hun stadig som bartender, men efter at have lanceret en effektiv græsrodskampagne formåede den ukendte kandidat at besejre veteranen Joe Crowley i det demokratiske primærvalg. Nu har socialisten Ocasio-Cortéz udsigt til at blive den yngste kvinde nogensinde i Repræsentanternes Hus.

Guvernørerne

36 amerikanske delstater skal også vælge deres øverste politiske leder – guvernøren – ved dette midtvejsvalg. Guvernøren tager sig af mange af de politiske spørgsmål, som har direkte indflydelse på borgernes hverdag, såsom regulering af handel, infrastruktur, skoler, lokalpoliti og strafferet på delstatsniveau.

9. Georgia: Stacey Abrams (D) vs. Brian Kemp (R)

Foto: John Bazemore og Tami Chappell/Ritzau Scanpix. Georgias to guvernørkandidater.

I Georgia foregår et tæt guvernørvalg, som meget tydeligt markerer to lejre i amerikansk politik. Demokraternes Stacey Abrams kan blive den første sorte kvindelige guvernør i USA. Hun tiltrækker især sorte og minoritetsvælgere – og fører smalt blandt akademikere og kvindelige vælgere. Hun går til valg på et stærkere skolesystem og en bedre sundhedsforsikring.

Hendes modkandidat, Brian Kemp, har ry for at være en Trump-klon. Han brander sig selv som en »politisk ukorrekt konservativ«, og i sin valgvideo hævder han, at han vil bruge sin store pick-up truck til at indsamle illegale immigranter. De to appellerer mildest talt til meget forskellige vælgerbase. Meningsmålingerne vurderer opgøret som helt lige.

10. Florida: Andrew Gillum (D) vs. Ron DeSantis (R)

Florida er USAs største svingstat, og det er særligt at mærke i statens aggressive guvernørvalg. Her står valget mellem den afroamerikanske Demokrat, Andrew Gillum, og den stærke Trump-tilhænger, Ron DeSantis, som blandt andet i en valgvideo har lært sin søn at bygge en stor mur, der er inspireret af Trumps grænsemur.

Hans aggressive valgkampagne har ført til ditto aggressive angreb fra hans modstander Gillum, der blandt andet har sagt om Ron Desantis, at selv »racisterne mener, at han er racist«.