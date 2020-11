Trumps værste mareridt spøger – og ifølge flere medier er hun i spil til en toppost under Biden

For den amerikanske præsident, Donald Trump, er der ingen over og ingen ved siden af Hillary Clinton i djævelskab.

Hun er ifølge ham den mest korrupte person, der nogensinde har fået en post i en amerikansk regering, og sammen med sin mand, Bill Clinton, fortjener parret en tur i spjældet. Hvis det altså står til præsidenten.

Nu overvejer den nyvalgte præsident Joe Bidens overgangsstab en toppost til Hillary Clinton – nærmere bestemt som FN-ambassadør – for at vise, at Biden sætter FN-systemet højt, skriver blandt andre The Washington Post, som blot er et af mange medier, der har beskæftiget sig med den mulighed.

Hvad der startede som en historie hos konservative medier og satte Twitter i brand hos den markante højrefløj i USA, har bredt sig til de mere liberale medier som The Washington Post, der skriver, at Bidens overgangsstab er i gang med at udarbejde den liste, Biden skal bruge for at sætte sit nye hold.

Det sker, selv om Donald Trump endnu ikke har erkendt sit nederlag, og at man derfor ikke kan arbejde fuldt og helt for at forberede sig på overgangen til Bidens præsidentskab, der starter 20. januar.

Damen med slettede e-mail

Men alene det faktum, at Clinton igen nævnes til en toppost, har fået alle alarmklokker til at ringe i Det Hvide Hus, og Trumps slogan fra den sidste valgkamp i 2016 »lock her up (lås hende inde, red.)« ringer stadig i konservatives ører, når hendes navn nævnes.

Hilary Clinton var udenrigsminister i den demokratiske præsident Barack Obamas første fire år fra 2009 til 2013.

Hun blev beskyldt for uhørt arrogance, da det blev afsløret, at hun i sin tid som udenrigsminister havde en privat server med alle e-mail stående i sit hjem, og at hun ovenikøbet destruerede 32.000 e-mail fra sin server, også selv om mange af dem var officielle e-mail sendt og modtaget i hendes ministertid og derfor skulle have været bevaret for eftertiden.

Den republikanske præsident Donald Trump sammen med Hillary Clinton under den forrige valgkamp. Nu spøger Clinton i kulissen igen.

Dermed var der også frit slag for Trump til at påstå, at hans modstander ved præsidentvalget i 2016 havde noget at skjule omkring forbindelseslinjerne mellem det amerikanske udenrigsministerium under hendes ledelse og hendes fond, The Clinton Foundation, som Trump hævdede tjente millioner for at få folk til at betale skyhøje summer for et møde med den amerikanske udenrigsminister.

Ifølge The Washington Post går Bidens stab efter en række gamle og erfarne folk fra Obamas tid. Og ifølge avisen skulle Clinton være Bidens forsøg på at vise, at USA er tilbage på verdensscenen ved at give posten til en så erfaren person.

Vigtigste ambassadørpost

FN-ambassadørposten har ofte være blandt de mest prestigefyldte poster og har ofte rangeret næsten ved siden af udenrigsministerposten. Den valgte person har også engang imellem været medlem af regeringen. Blandt andet gjorde Trump den tidligere republikanske guvernør i South Carolina, Nikki Haley, til FN-ambassadør med adgang til regeringsmøderne.

Det vil skabe voldsomt raseri hos Trumps tilhængere, hvis Hillary Clinton vender tilbage, men der er lang vej igen. Et er at blive overvejet, noget andet at blive valgt og senere gå igennem Senatets procedurer med at godkende ambassadørerne. Og der sidder republikanerne på flertallet, som det ser ud nu.

Og Hillary Clinton selv er tavs, mens andre siger, at »det vil hun aldrig overveje, hvis hun fik tilbuddet«.

Barack Obama har også været nævnt, men han har sagt ganske klart, at han ikke er kandidat til noget som helst.