Trump lider endnu et nederlag i retten: Nu skal sandheden frem

Snart kan Donald Trumps dagbog indgå i den officielle undersøgelse af stormløbet på Kongressen.

Det har den føderal appeldomstol i District of Columbia netop afgjort, skriver NPR.

Trump har hidtil rejst krav om hemmeligholdelse af en række dokumenter fra sin tid i Det Hvide Hus, så han har kunnet undgå at udlevere telefonjournaler, besøgslister, dagbøger, taleudkast og andre relevante dokumenter i relation til stormløbet på Kongressen 6. januar i år.

Det er ikke første gang, den tidligere præsident bliver nægtet at kunne hemmeligholde dokumenterne. I midten af november var det distriktsdomstolen i Washington, D.C., der afviste hans krav.

Men hver gang har Trump anket dommen. Og det forventes han at gøre igen.

Hvis Trump anker dommen, lander sagen på den amerikanske højesterets bord. Det er hans sidste mulighed for at anke.

Det kongresudvalg, der er sat til at undersøge stormløbet, hvor Trump-tilhængere forsøgte at omgøre valget, havde bedt om notater, memoranda og taleudkast for at få et bedre billede af Trumps handlinger før stormløbet.

Appeldomstolen afgjorde, at et påbud, der har forhindret nationalarkivet i at udlevere dokumenterne, udløber om to uger – eller når højesteret træffer afgørelse om en forventet anke fra Trump.

Lovhjemmel?

Donald Trump har flere gange argumenteret for, at materialet, som undersøgelsesudvalget har efterspurgt, er beskyttet af en særlig lovhjemmel, der sikrer retten til en vis grad af fortrolighed mellem en siddende præsident og dennes rådgivere.

Flere juridiske eksperter har under forløbet påpeget, at det kun er siddende præsidenter, der kan påberåbe sig retten til at hemmeligholde samtaler med rådgivere.

Udvalget har forklaret, at det skal bruge dokumenterne fra Det Hvide Hus i forsøget på at forstå, om Donald Trump medvirkede til at opildne til optøjer.

Den tidligere præsident holdt i timerne før stormløbet en tale i Washington, D.C., hvor han gentog sine påstande om, at valgsejren blev stjålet fra ham som følge af svindel.

Her opfordrede han blandt andet sine støtter til at gå mod Kongressen, »kæmpe som gale« og »stoppe tyveriet«. Over 700 aktivister er efter stormløbet 6. januar blevet sigtet af politiet.

Præcis hvad dokumenterne indeholder af oplysninger – og om de i givet fald kan få betydning for Trump – er uvist.

Men en ting er sikker: Trump gør alt, hvad der står i hans magt, for at ingen skal komme til at se dokumenterne.