Trump kan bremse dansk vindmølleeventyr i USA

Det var en af sommerens store erhvervsnyheder: Danske Ørsted vandt den første licitation i en række byggerier af havvindmølleparker i USA. Og med 100 gigantiske vindmøller 24 kilometer ud for Atlantic City på den amerikanske østkyst ville den blive USAs største vindmøllepark.

Men problemer lurer forude for verdens største vindmølleudvikler og dansk eksport. For Trump-administrationen har med en undersøgelse skabt usikkerhed om fremtiden for delstaters 470 mio. kroners investeringer i havvind det næste årti. Ørsteds topchef i USA, Thomas Brostrøm, er dog ikke alt for bekymret.

»Det er et fartbump, som skaber en lille smule usikkerhed, men det kommer efter fire eller fem år med meget, meget positiv udvikling. Naturligvis er dette alt for stort til at mislykkes. Der er tale om 70 milliarder dollars, som skal investeres over de næste ti år,« siger han til Axios.

Satser på kulindustrien

Donald Trump har gentagne gange udtalt sig kritisk om effektiviteten af vindenergi, samtidig med at han har lovet at skaffe flere job i den amerkanske kulindustri, selvom kul er en af de store syndere i forhold til belastning af klimaet.

En række delstater på den amerikanske østkyst har af samme grund iværksat en ny kæmpesatsning på havvind som hjælp til at bekæmpe klimaforandringer og skabe nye job.

I dag er der i USA kun én havvindmøllepark, der består af fem møller, og som Ørsted i øvrigt også står bag. Men hvis delstaternes nye satsning bliver en realitet, vil havvindmølleparkerne kunne levere energi til ti millioner amerikanske hjem.

Men Trumps administration gennemfører nu en bred gennemgang af den samlede effekt af alle havvindmølleparkerne.

Det amerikanske indenrigsministerium, der regulerer energi på føderalt ejede landområder og i føderalt ejet farvand, sigter mod at afslutte den bredere analyse af vindmølleindustriens indvirkning, herunder især på kommercielt fiskeri, i begyndelsen af næste år.

Ministeriets talsmand, Stephen Boutwell, siger til Axios, at den udvidede undersøgelse og vurdering »vil hjælpe til med at sikre en fremtidig succes for alle brugere af havet«.

Trump: Vindmøller kan give kræft

Trumps første indenrigsminster, Ryan Zinke, var meget begejstret for vindenergi og støttede det offentligt, mens den nuværende minister, David Bernhardt, ikke har givet sin mening til kende.

Præsidenten har i årevis miskrediteret vindenergi, og han har talt nedsættende om vindmøller, lige siden han havde et kæmpe offentligt slagsmål med skotske politikere om en plan om et byggeri af »en virkelig grim vindmøllepark« i nærheden af hans golfressort i Aberdeen i Skotland.

I foråret hævdede Trump uden dokumentation, at vindmølleturbiner kan give folk kræft. Han har også sagt, at folks TV vil gå i sort, så snart det ikke blæser. Og han har sagt, at folks ejendomme vil falde 75 procent i værdi, hvis der står vindmøller i nærheden.

Under G7-topmødet i Frankrig i august afviste Trump også, at vedvarende energi kan hjælpe med at forbedre klimaforandringerne:

»Jeg vil ikke miste velstand på drømme, på vindmøller, som ærligt talt ikke fungerer så godt.«

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA