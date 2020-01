Trump gav fødselaren Michelle Obama en ægte hadegave

Præsident Donald Trump har af kritikere ofte været kritiseret for at være som besat af et ønske om at eliminere sin forgænger Barack Obamas største bedrifter: Obamacare, Klimaaftalen fra Paris og Iranaftalen.

Men ikke mange havde set det komme, at der også ville dukke et opgør op med Michelle Obamas signaturprojekt – oven i købet på hendes 56 års fødselsdag fredag. Et opgør der vil tænde en hidsig debat, for det handler om amerikanske børns spisevaner og sundhed – eller mangel på samme.

USA er et af de lande i verden med flest overvægtige børn, 13 millioner, fordi alt for mange lever af junkfood som burgere, pizzaer og cola.

Derfor iværksatte Michelle Obama i sin tid som førstedame kampagnen »Let's move« med det mål at opmuntre børn til at dyrke mere idræt og at spise sundere.

Michelle Obama opførte en køkkenhave på plænen ved Det Hvide Hus, og hun inviterede børn til at hjælpe med at dyrke grøntsager, for på den måde at iværksætte en national samtale om børns kost og sundhed.

Under Barack Obama vedtog Kongressen i 2010 en lov, der skulle sikre, at børn fik sundere mad i skolerne. Men fredag annoncerede Donald Trumps vicelandbrugsminister, Brandon Lipps, nye regler, der vil give skolerne lov til at skære ned på mængden af frugt og grøntsager, der i dag er krævet ved servering af morgenmad og frokost i skolerne. I stedet skal de have mulighed for at sælge mere pizza samt flere burgere og pomfritter til børnene.

Landbrugsministeriet har ansvaret for at administrere ernæringsprogrammer, der fodrer næsten 30 mio. elever af på 99.000 amerikanske skoler.

Brandon Lipps sagde ifølge avisen The Washington Post, at ændringerne vil hjælpe med at tackle det, han beskrev som utilsigtede problemer, der havde udviklet sig på grund af de regler, der blev indført i Obama-parrets tid som præsident og first lady. For eksempel at når skoler forsøgte at indføre nye løsninger, såsom at uddele en sandwich i klasseværelset, blev de tvunget til at give børnene to bananer til at opfylde de lovbestemte føderale minimumskrav.

Colin Schwartz »Der er masser af plads til at styrke skolens ernæring yderligere, men med disse forslag er der i stedet rettet en flammekaster mod det«

Men Colin Schwartz, vicedirektør for Center for Videnskab, siger til The Washington Post, at de foreslåede nye regler vil skabe et »kæmpe smuthul« i retningslinjer for skolers ernæring, hvilket baner vejen for, at børn blot vælger pizza, burgere, pommes frites og andre fødevarer med mange kalorier i stedet for at få afbalancerede skolemåltider hver dag.

Ifølge vicedirektøren vil en begrænsning af de grøntsager, der i dag serveres, givetvis blot vil betyde, at de bliver erstattet med pomfritter. Han påpeger, at kartoffelobbyen har presset på for denne ændring, og at kartoffelindustrien ligeledes stod bag en ændring sidste år, da landbrugsministerier gav fødevaremyndigheder, der deltog i programmer med skolefrokost, lov til at erstatte frugt med kartofler.

Ifølge Colin Schwartz er Obama-loven, der indførte sundere mad i skolerne, et af de vigtigste resultater for forebyggelse af fedme de seneste årtier.

»Alligevel synes Trump-administrationen at være opsat på at sabotere den. Der er masser af plads til at styrke skolens ernæring yderligere, men med disse forslag er der i stedet rettet en flammekaster mod det,« siger han til Washington Post.

Michelle Obama tilberedte sammen med TV-kendissen Rachael Ray og inviterede børn mad, der blev lavet med grøntsager fra køkkenhaven i Det Hvide Hus, efter at børnene havde været med til høste dem.

Omkring to tredjedele af de 30 mio. børn, der spiser frokost fra deres skolekantine hver dag, er fra lavindkomstfamilier og modtager deres måltid gratis eller til nedsat pris.

Netop børn fra lavindkomstfamilier er dem, der har lettest ved at blive overvægtige, da de i højere grad får usund kost derhjemme, og derfor var det vigtigt for Michelle Obama og hendes mand, præsidenten, at sætte ind med en ekstraordinær indsats i skolerne.

I retningslinjerne for ernæring for skoler, der deltog i det nationale skolefrokost-program, blev kantinerne også pålagt at servere mere skummetmælk og generelt at skære ned på fedt i maden.

Fedmeepidemi vokser

Overvægtige børn vedbliver typisk med at være overvægtige som voksne – næsten 78 millioner voksne amerikanere er overvægtige – og sidste år viste en undersøgelse fra Duke Universitet, at børnefedme kun er blevet værre i USA trods de seneste års indsats i amerikanske skoler.

Og at den værste fedmeepidemi nu rammer helt små børn under fem år. Ifølge universitetets undersøgelse var 26 procent mellem to og fem år overvægtige og over 15 procent decideret fede. Eksperter lægger skylden på et samfund, der fortsætter med at promovere junkfood trods overvældende beviser for dets farer for helbredet.

»Trods tidligere rapporter om, at fedme hos børn og unge er forblevet stabil eller faldet i de seneste år, fandt vi ingen tegn på et fald i fedmeudbredelse på noget alderstrin,« sagde lederen af undersøgelsen, Duke Universitys Ashley Cockrell Skinner, ifølge NBC News.

»Og på trods af et intensivt fokus på at reducere den amerikanske fedmeepidemi hos børn i de sidste to årtier, forbliver fremskridt uklare,« siger Ashley Cockrell Skinner.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA