Sms'er afslører: Trump-søn og Fox News-værter forsøgte at få Trump til at stoppe angreb på Kongressen

I disse dage bliver der skrevet mangt og meget om sms'er.

Det samme er nu tilfældet på den anden side af Atlanten, hvor et udvalg i Kongressen er ved at undersøge stormløbet på Kongressen 6. januar i år.

En række nye sms'er, der ikke tidligere er blevet delt, blev under høringen mandag læst højt af republikaneren Liz Cheney, der er næstformand for udvalget.

De viser ifølge Business Insider, hvordan flere ansatte på Fox News og præsidentens egen søn Donald Trump Jr. sendte sms'er om, at præsident Donald Trump ikke gjorde nok for at dæmpe volden og beskytte de lovgivere, der opholdt sig i kongresbygningen.

Beskederne blev sendt til Mark Meadows, der var præsidentens stabschef.

Ud over præsidentens egen søn modtog Mark Meadows også beskeder fra Sean Hannity, Brian Kilmeade og Laura Ingraham, der regelmæssigt toner frem på Fox News.

Sms'erne blev sendt i de første timer af belejringen, skriver The Hill.

»Han er nødt til at fordømme dette ASAP,« skrev Donald Trump Jr. til Meadows, mens angrebet var i gang.

Meadows skulle have svaret præsidentens søn, at han er enig:

»Jeg presser hårdt på.«

Donald Trump er siden urolighederne blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at stoppe angrebet på Kongressen og for ligefrem at opmuntre til det.

Da præsidenten tøvede med at gribe ind, tog Trumps ældste søn igen kontakt til stabschefen, fremgår det af deres sms-korrespondance.

»Vi har brug for en adressering fra Det Ovale Kontor. Han skal lede nu. Det er gået for vidt, det er er gået over styr,« skrev Trump Jr.

»Han ødelægger sin arv«

Flere Fox News-værter skrev også til Mark Meadows, at præsidenten måtte forsøge at stoppe angrebet – for sin egen skyld.

»Mark, præsidenten er nødt til at fortælle folk på Capitol, at de skal gå hjem. Det gør ondt på os allesammen,« skrev blandt andet Laura Ingraham.

»Kan han udtale sig? Bed folk om at forlade Capitol,« lød det fra Sean Hannity i en sms.

Også snesevis af medlemmerne af Kongressen, journalister og ansatte i Det Hvide Hus sendte beskeder til stabschefen om, at de var under »belejring«.

»Vi er alle hjælpeløse,« lød det i en sms.

Også embedsmænd bad om, at Meadows skulle overbevise Trump om at gribe ind.

»Nogle bliver dræbt« og »POTUS er nødt til at lægge en dæmper på det her lort,« lød to af sms'erne.

Sms'erne afslører, hvordan Trumps nærmeste udmærket var klar over, hvad der skete i Kongressen. Alligevel tog det 187 minutter – over tre timer – før Trump på de sociale medier kommenterede angrebet og bad folk om at gå hjem.

»Volden var tydelig for alle; det blev dækket i realtid af næsten alle nyhedskanaler. Men i 187 minutter nægtede præsident Trump at handle, når handling fra vores præsident var påkrævet og væsentlig og faktisk påtvunget af hans ed til vores forfatning,« sagde Liz Cheney under høringen, hvor hun beskrev sms'erne som bevis på Trumps »suveræne pligtforsømmelse«

Foragt for Kongressen

Sms'erne indgik i en form for bevisførelse for, at Mark Meadows ikke skal have gjort noka, da angrebet fandt sted.

På baggrund af gennemgangen af sms'erne valgte undersøgelsesudvalget at anbefale, at Mark Meadows skal sigtes for at »udvise foragt for Kongressen«, skriver CNN.

Kongresudvalget, der består af syv demokrater og to republikanere, har enstemmigt godkendt en rapport, der anbefaler at sigte Meadows for foragt for Kongressen.

Repræsentanternes Hus kan i daG stemme om at godkende beslutningen.

Mark Meadows er flere gange blevet bedt om at afgive vidneforklaring foran udvalget vedrørende stormløbet. Men det har han afslået, på trods af at han er blevet stævnet.

Den tidligere stabschef har videregivet nogle oplysninger, som udvalget har anmodet om, men har også tilbageholdt mange dokumenter, hvilket han mener, at han har ret til, da han har arbejdet for præsidenten, skriver Ritzau.

Steve Bannon, som er tidligere chefstrateg for Donald Trump, blev i november tiltalt for to tilfælde af foragt for Kongressen. Det skete, fordi han nægtede at vidne i Kongressen om stormløbet 6. januar.

Samtidig forsøger Donald Trump at undgå, at telefonjournaler, besøgslister, dagbøger og andre dokumenter fra hans tid i Det Hvide Hus bliver udleveret til undersøgelsesudvalget.

Donald Trump har flere gange argumenteret for, at materialet, som undersøgelsesudvalget har efterspurgt, er beskyttet af en særlig lov. der sikrer retten til en vis grad af fortrolighed mellem en siddende præsident og dennes rådgivere.

Flere juridiske eksperter har under forløbet påpeget, at det kun er siddende præsidenter, der kan påberåbe sig retten til at hemmeligholde samtaler med rådgivere.

Udvalget har forklaret, at det skal bruge dokumenterne fra Det Hvide Hus i forsøget på at forstå, om Donald Trump medvirkede til at opildne til optøjer.