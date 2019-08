Sexovergreb i USAs største spejderbevægelse kan være flere end antaget: »Boy Scouts er som en magnet for mænd, der vil begå seksuelle overgreb mod børn«

Den store amerikanske spejderbevægelse Boy Scouts of America er i dyb krise. Foreningen styrer direkte mod en konkurs - og nu bliver bevægelsen ramt af nye, alvorlige anklager om at have vendt det blinde øje til omfattende sexovergreb begået af spejderledere.

Advokater hævder at have vidneberetninger fra flere end 800 mænd fra hele USA, som fortæller, at de er blevet seksuelt misbrugt af spejderledere i en periode, der strækker sig over flere årtier, skriver den amerikanske avis The Washington Post.

I denne uge har en mand i staten Philadelphia lagt sag an mod Boy Scouts of America og kræver erstatning for gentagne gange at være blevet misbrugt under spejderlejre i 1970erne. Vinder han den sag, kan langt flere sager være på vej.

Det kan vise sig endegyldigt at knække halsen på den mere end 100 år gamle spejderbevægelse, som er under hårdt økonomisk pres på grund af faldende medlemstal.

Trods den svigtende interesse i at tilslutte sig bevægelsen er Boy Scouts of America stadig en af USAs 20 største foreninger og landets mest populære spejderbevægelse. Bevægelsen består af flere end to millioner aktive spejdere samt omtrent en million frivillige.

Nærmest siden spejderbevægelsens grundlæggelse har organisationen været klar over, at der var et problem med spejderledere, som misbrugte drenge. Allerede i 1919 oprettede den daværende ledelse en liste over personer, som ikke kunne få lov til at være spejderledere, da de havde udvist tendenser til »pædofili og udnyttende adfærd,« skriver mediet NPR.

I begyndelsen af 1990erne offentligegjorde The Washington Times en omfattende undersøgelse af det seksuelle misbrug i Boy Scouts of America, som en række af avisens journalister havde arbejdet på i flere år.

Her kom det frem, at flere end 1.000 spejdere havde rapporteret, at de var blevet seksuelt misbrugt i bevægelsen i løbet af 70erne og 80erne. Der blev samtidig offentliggjort en hemmelig liste fra Boy Scouts of America, som viste, at 350 mænd var blevet smidt ud af foreningen mellem 1971 og 1986, fordi de have begået seksuelle overgreb.

The Washington Times skrev blandt andet:

»Boy Scouts er som en magnet for mænd, der vil begå seksuelle overgreb mod børn (sexual relations, red.). Pædofile tilslutter sig organisationen af en simpel grund: Det er dér, drengene er.«

Med de nye vidneberetninger lader antallet af misbrugte drengespejdere til at være langt højere end hidtil antaget. Advokaterne mener desuden, at der er et stort mørketal af mænd, som aldrig er stået frem med deres oplevelser.

Advokaten Stewart Eisenberg, der fører sagen for den unavngivne mand i Philadelphia, mener, at Boy Scouts of America fortsat forsøger at dække over, hvor omfattende misbruget af børn og unge mænd i organisationen i virkeligheden har været.

Han begrunder anklagen med, at mange af de spejderledere, som de 800 mænd anklager for at have begået overgreb, ikke er blevet identificeret eller er blevet bandlyst fra organisationen.

»Boy Scouts fortsætter med at promovere en vedvarende og alvorlig konspiration, der skal skjule og dække over deres gerningsmænd blandt tropperne i USA og i udlandet,« siger Stewart Eisenberg til NPR.

Det er uvist, om nogle af de anklagede mænd stadig er medlemmer af spejderbevægelsen. Mange af dem kan dog være stoppet eller være døde, da anklagerne ofte handler om episoder, der er foregået for årtier tilbage.

Sagerne mod de anklagede mænd har den udfordring, at der i flere stater er forældelsesfrister i misbrugssager, der medfører, at det ikke er muligt at føre sag for overgreb, der skulle være foregået for mere end 30 år siden.

I blandt andet Philadelphia findes der dog særlige statslige højesteretsafgørelser, der sikrer, at 30-årsperioden først begynder fra det øjeblik, hvor misbruget er blevet opdaget.