Panik i New York: Mangler 25.000 respiratorer og frygter 85.000 patienter uden senge på hospitalet

New York City mangler desperat respiratorer og hospitalssenge i tusindvis, mens sygdommen covid-19 udvikler sig hastigt. Smitten kan nå sit højdepunkt omkring påske, langt tidligere end hidtil forventet, lyder vurderingen nu.

Præsident Donald Trump har via sin krisegruppe sendt 400 ekstra respiratorer til den nødstedte delstat, men det batter slet ikke, siger New Yorks guvernør.

»Du vil gerne have et klap på skulderen for at have sendt 400 respiratorer. Hvad skal vi med 400, når vi har brug for 30.000? Du forstår ikke omfanget af problemet,« lød det fra guvernør Andrew M. Cuomo ifølge The New York Times.

Det Hvide Hus har siden oplyst, at man vil sende yderligere 4.000 respiratorer.

Det officielle antal smittede i byen er omkring 16.000, og det vokser med »astronomisk hastighed«, siger guvernør Cuomo. USAs vicepræsident, Mike Pence, opfordrer alle til at gå i karantæne, hvis man har været i New York:

»Til enhver, der er rejst fra New Yorks byområde: Vores særlige indsatshold opfordrer dig til at holde øje med din temperatur, vær særlig opmærksom på symptomer, og vi ønsker, at alle, der er rejst ud fra New York City og forstæder og til hvor som helst i landet, går i selvisolation i 14 dage.«

Brug for 85.000 hospitalspladser

New York City er tættere befolket end noget andet sted i USA. Det har medvirket til smittens voldsomme og hastige vækst. Prognosen er lige nu, at antallet af syge bliver fordoblet hver tredje dag og kan nå klimaks allerede midt i april, meget tidligere end hidtil forventet.

De lokale myndigheder vurderer, at delstaten til den tid vil have brug for op til 140.000 hospitalssenge, hvor der i øjeblikket kun er kapacitet til 53.000 patienter. New York har kun omkring 5.000 af de respiratorer, der er afgørende i behandlingen af covid-19, og der kan blive brug for op til 30.000.

Et stort messecenter, Jacob K. Javits Convention Center, på Manhattan er i øjeblikket ved at blive omdannet til et hospital af amerikanske ingeniørsoldater, skriver The New York Times. Stedet ventes at få kapacitet til at modtage omkring 1.000 patienter.

Det desperate nødråb fra New York kommer, dagen efter at Donald Trump sagde, at han snart ønsker at ophæve USAs restriktioner i forbindelse med smittefaren fra coronavirus.

Årsagen er de enorme økonomiske skadevirkninger. Landets eksperter i epidemistyring har advaret om, at en for tidlig ophævelse af restriktioner kan få store konsekvenser, og at andre delstater – med Californien i øjeblikket i farezonen – kan komme til at opleve situationer som nu i New York.

Donald Trumps epidemichef, dr. Anthony Fauci, har i et interview på Fox News sagt, at præsidentens ønske om at sætte økonomien i gang hurtigt ikke skal tages så bogstaveligt, som det for nogle har lydt de seneste dage:

»Præsidenten er helt klart parat til at lytte. Han har sat det mål, at vi måske vil være i stand til at gøre det snart. Det har vi talt med ham om. Vi siger, at vi er nødt til at være fleksible. Det accepterer og forstår han,« sagde Fauci i programmet »The Ingraham Angle«.

Epidemichefen understreger, at Donald Trump ikke har opgivet ideen om at genåbne økonomien snart, men at han er villig til at se på muligheden ud fra en dag til dag-vurdering af situationen.

»Vi vil give ham de nødvendige data til at tage en beslutning,« sagde Fauci på Fox News.